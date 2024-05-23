Fatshark представила новый контент для Warhammer 40,000: Darktide

Сегодня, во время Warhammer Skulls 2024, Fatshark представила Secrets of the Machine God, новое бесплатное обновление для Warhammer 40,000: Darktide, и запустила первое внутриигровое событие «Крестовый поход Гестии».

Следующее обновление Warhammer 40,000: Darktide выйдет 25 июня 2024 года на ПК и Xbox Series X|S. Это новое обновление включает в себя:

Новая миссия: исследуйте заброшенную исследовательскую станцию ​​Механикус в Ателиум Литейном комплексе Омега V.

Новое оружие: культовый болт-пистолет, кирки огринов, шоковые молоты и новый дробовик.

Кроме того, Warhammer 40,000: Darktide запустит пилотное внутриигровое событие «Крестовый поход Гестии», где игрокам будет поручено уничтожить стаи еретиков и получить внутриигровую валюту (ордо-докеты, пласталь и диамантин).