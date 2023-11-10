Fatshark представили юбилейное обновление Warhammer 40,000: Darktide

Стокгольм, Швеция — 10 ноября 2023 г. — В честь первой годовщины Warhammer 40,000: Darktide компания Fatshark выпустит обновление, состоящее из двух частей, The Traitor Curse, которое добавит в игру совершенно новый контент. Часть 1 выйдет в ноябре, а часть 2 — перед зимними каникулами.
Особенности The Traitor Curse. Часть 1:
- Новые кат-сцены: узнайте о мотивах 6-го Мобиана и откройте для себя Карнавал, новую зону с сомнительной репутацией, обещающую трансгрессивные развлечения и развлечения.
- Новая зона и миссия: нанесите удар в самое сердце операций Мобианского 6-го полка и отбивайтесь от орд врагов в Торговом центре, расположенном в Карнавале.
- Функция проверки: взгляните на снаряжение игроков в Mourningstar.
- Обновление дерева талантов ветеранов: насладитесь множеством изменений и настроек, внесенных в дерево ветеранов, включая добавление ключевых камней (из-за этих изменений дерево талантов ветеранов будет сброшено, и игрокам придется переназначать очки талантов).
Любопытно. Интересно даже посмотреть что там на Ветерана завезут .