Новый трейлер Warhammer 40K: Darktide посвятили следующему крупному обновлению ©

Мрачный экшен-шутер Warhammer 40K: Darktide от компании Fatshark скоро выйдет на Xbox Series X|S, а вместе с ним и довольно значительное обновление.

По сути, это самое крупное обновление по сравнению с предыдущими, включающее в себя полноценную переработку классов, призванную предоставить игрокам гораздо больше свободы в выборе характеристик и манеры игры по сравнению с тем, что было раньше.

Новые, гораздо более глубокие деревья талантов позволяют специализироваться в рамках прежних классов с гораздо большим разнообразием, чем раньше. В принципе, при желании игроки смогут воссоздать прежние классы, но при этом у них появится возможность пойти в совершенно другом направлении.

Например, Ветеран не будет просто мощным снайпером, а сможет стать лидером, который поможет своим товарищам стать более эффективными, или скрытным бойцом специального назначения.

Сегодня мы увидели новый трейлер, демонстрирующий именно это.

Конечно, игрокам на ПК не стоит бояться быть брошенными (Императором или разработчиками), поскольку они также получат обновление.

Версия Warhammer 40K: Darktide для Xbox Series X|S выходит уже через несколько дней, 4 октября. В тот же день патч №13 выйдет и для ПК-версии игры в виде бесплатного обновления.

Будет интересно посмотреть, даст ли это большое обновление и релиз на Xbox второй шанс на успех Darktide, ведь у оригинальной версии было немало поклонников, но и критики было предостаточно.