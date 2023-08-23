Warhammer 40,000: Darktide для Xbox Series выйдет 4 октября ©

Версия Warhammer 40,000: Darktide для Xbox Series выйдет 4 октября, сообщил разработчик Fatshark. Он также будет доступен через Xbox Game Pass.

Warhammer 40,000: Darktide впервые вышла на ПК в Steam 30 ноября 2022 года.

Освободите город Тертиум от орд кровожадных врагов в этом напряженном и жестоком шутере. Warhammer 40,000: Darktide — это новая игра, ориентированная на кооперативную игру, от отмеченной наградами команды, создавшей серию Vermintide.

В глубинах улья семена порчи грозят превратиться в всепоглощающую волну тьмы. Таинственная и зловещая новая сила стремится взять под контроль весь город. Вам и вашим союзникам из Инквизиции предстоит искоренить врага, прежде чем город поддастся Хаосу.