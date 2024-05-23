Зловещие Некроны и Адептус Механикус в дебютном трейлере тактической стратегии Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Издатель Kasedo Games и разработчик Bulwark Studios анонсировали сиквел стратегической игры Warhammer 40,000: Mechanicus II для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store).
Warhammer 40,000: Mechanicus 2 позволит вам сыграть либо за "аколитов Вседержителя" - Бога Машин - либо за "древние и смертоносные легионы Некрона", говорится в официальном анонсе. Эти две фракции вступят в прямой конфликт, когда Варгард Нефершах очнется после "тысячелетнего сна" и начнет тотальную атаку на Адептус Механикус. Выбирать, к какой стороне примкнуть, конечно же, придется вам, по крайней мере, до тех пор, пока вы не пройдете другую кампанию.
Как и первая игра серии, Mechanicus 2 - это пошаговая тактическая игра. Перед началом каждой миссии вы сможете управлять гарнизоном и выбирать войска, а также использовать механику окружающей среды, которая будет приносить пользу или вред той или иной стороне, добавляя еще один стратегический слой в бой.
Warhammer 40,000: Mechanicus 2 пока не имеет даты выхода, но игра будет доступна на Xbox Series X|S, PS5 и PC. Как и оригинал, она разрабатывается Bulwark Studios и издается Kasedo Games.
Отечественным почитателя Бога Машины будет приятно узнать, что игра получит официальный текстовый перевод.
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