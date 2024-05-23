Зловещие Некроны и Адептус Механикус в дебютном трейлере тактической стратегии Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Великая война между живой плотью и холодным металлом разгорается с новой силой в игре Warhammer 40,000: Mechanicus 2. Две могущественные фракции — таинственные Некроны династии Санхотепов и неустрашимые техножрецы Адептус Механикус — сойдутся в эпическом противостоянии, от исхода которого зависит судьба галактики.

Пробудившись после тысячелетнего сна, грозная Варгард Нефершах поведёт в бой легионы бессмертных воинов, чтобы очистить свой родной мир от незваных гостей. Но на её пути встанет магос-доминус Фаустиниус, призванный защитить интересы Империума и раскрыть секреты древней цивилизации. Два непримиримых врага, две уникальные сюжетные кампании, и один судьбоносный выбор — на чьей стороне вы выступите в этом конфликте?

Пошаговая система позволит в полной мере раскрыть потенциал каждого юнита на поле боя. Тщательно подбирайте бойцов для своего отряда, изучайте их сильные и слабые стороны, комбинируйте способности и не бойтесь экспериментировать с тактиками. Только так вы сможете переиграть коварного противника и привести свою фракцию к триумфу.

Особое внимание в игре уделено взаимодействию с окружением. Используйте особенности ландшафта себе на пользу: укрывайтесь за складками местности, играя за Адептус Механикус, или безжалостно сравнивайте их с землёй, управляя Некронами. Каждая деталь на карте может стать ключом к победе или поражению — всё зависит от вашей наблюдательности и умения адаптироваться.

По мере прохождения кампании вы будете развивать своих командиров, открывая новые возможности и улучшения. Играя за Механикус, вы возглавите экспедицию магоса-доминуса Фаустиниуса, стремящегося опередить пробуждение династии Санхотепов и нанести упреждающий удар. На стороне Некронов вам предстоит взять на себя роль Варгард Нефершах и защитить гробницы своего народа от посягательств чужаков, создав собственную свиту бессмертных аристократов.

Помимо полевых сражений, вам также придётся управлять гарнизонами на подконтрольных территориях, грамотно распределяя ресурсы и подбирая оптимальный состав войск для каждой миссии.