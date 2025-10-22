Owlcat выпустили огромное обновление 1.5 для Rogue Trader

Разработчики из Owlcat Games представили новое обновление для своей последнее игры Warhammer 40.000 Rogue Trader. Нас ждут переработанные происхождения, изменение фамильяров в зависимости от убеждений Лорда-капитана, новые таланты для экзотического оружия, портреты, предметы Ксеносов и Астартес, а также долгожданные изменения баланса.

Основные изменения:

4 новых портрета NPC: Злоба, Комиссар, Клеменция Версериан, Авель;

45 новых предметов для ксеносов и Астартес;

Переработка призваний Командир Астра Милитарум, Священник Адептус Министорум, Комиссар и Офицер имперского флота;

25 новых талантов и механические изменения для редких экзотических видов оружия;

Полировка контента Lex Imperialis;

Изменение фамильяров от убеждений Лорда-капитана;

Переработка стартовых билдов компаньонов;

Ребаланс опыта;

Ребаланс способностей;

Ребаланс колонизации и обновление наград;

Перераспределение и изменение предметов, добычи и ассортимента торговцев;

Сотни правок ошибок, включая проблемы с эпилогами и Ирлиэт;

И многое другое!

Также разработчики обращают внимание на следующие:

Предыдущая версия (1.4.1.231) остаётся доступной через систему бета-веток. Используйте её, если у вас наблюдаются проблемы с модами или вы хотите закончить прохождение без изменений.Обратите внимание, что на ней не будет работать кооперативный режим, мы не гарантируем совместимость этой ветки с будущим контентом и модами, а также не сможем помочь вам с любыми проблемами, которые вы на ней встретите. Отчёты о багах с этой ветки обрабатываться не будут