Owlcat выпустили огромное обновление 1.5 для Rogue Trader

Разработчики из Owlcat Games представили новое обновление для своей последнее игры Warhammer 40.000 Rogue Trader. Нас ждут переработанные происхождения, изменение фамильяров в зависимости от убеждений Лорда-капитана, новые таланты для экзотического оружия, портреты, предметы Ксеносов и Астартес, а также долгожданные изменения баланса.
Основные изменения:
- 4 новых портрета NPC: Злоба, Комиссар, Клеменция Версериан, Авель;
- 45 новых предметов для ксеносов и Астартес;
- Переработка призваний Командир Астра Милитарум, Священник Адептус Министорум, Комиссар и Офицер имперского флота;
- 25 новых талантов и механические изменения для редких экзотических видов оружия;
- Полировка контента Lex Imperialis;
- Изменение фамильяров от убеждений Лорда-капитана;
- Переработка стартовых билдов компаньонов;
- Ребаланс опыта;
- Ребаланс способностей;
- Ребаланс колонизации и обновление наград;
- Перераспределение и изменение предметов, добычи и ассортимента торговцев;
- Сотни правок ошибок, включая проблемы с эпилогами и Ирлиэт;
- И многое другое!
Также разработчики обращают внимание на следующие:
Предыдущая версия (1.4.1.231) остаётся доступной через систему бета-веток. Используйте её, если у вас наблюдаются проблемы с модами или вы хотите закончить прохождение без изменений.Обратите внимание, что на ней не будет работать кооперативный режим, мы не гарантируем совместимость этой ветки с будущим контентом и модами, а также не сможем помочь вам с любыми проблемами, которые вы на ней встретите. Отчёты о багах с этой ветки обрабатываться не будут
