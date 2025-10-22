ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 2 076 оценок

Owlcat выпустили огромное обновление 1.5 для Rogue Trader

Xndr DeKoz Xndr DeKoz

Разработчики из Owlcat Games представили новое обновление для своей последнее игры Warhammer 40.000 Rogue Trader. Нас ждут переработанные происхождения, изменение фамильяров в зависимости от убеждений Лорда-капитана, новые таланты для экзотического оружия, портреты, предметы Ксеносов и Астартес, а также долгожданные изменения баланса.

Основные изменения:

  • 4 новых портрета NPC: Злоба, Комиссар, Клеменция Версериан, Авель;
  • 45 новых предметов для ксеносов и Астартес;
  • Переработка призваний Командир Астра Милитарум, Священник Адептус Министорум, Комиссар и Офицер имперского флота;
  • 25 новых талантов и механические изменения для редких экзотических видов оружия;
  • Полировка контента Lex Imperialis;
  • Изменение фамильяров от убеждений Лорда-капитана;
  • Переработка стартовых билдов компаньонов;
  • Ребаланс опыта;
  • Ребаланс способностей;
  • Ребаланс колонизации и обновление наград;
  • Перераспределение и изменение предметов, добычи и ассортимента торговцев;
  • Сотни правок ошибок, включая проблемы с эпилогами и Ирлиэт;
  • И многое другое!

Также разработчики обращают внимание на следующие:

Предыдущая версия (1.4.1.231) остаётся доступной через систему бета-веток. Используйте её, если у вас наблюдаются проблемы с модами или вы хотите закончить прохождение без изменений.Обратите внимание, что на ней не будет работать кооперативный режим, мы не гарантируем совместимость этой ветки с будущим контентом и модами, а также не сможем помочь вам с любыми проблемами, которые вы на ней встретите. Отчёты о багах с этой ветки обрабатываться не будут
Laver1

Пришло время, а нет, это же совокоты, надо еще год подождать.

5
Alex40001

там крестоносци досихпор сломаны а они ваху чинят не говоря уже про королевство