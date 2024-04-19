Warhammer 40,000: Rogue Trader получила первую скидку

Компания Owlcat выпустила крупное обновление с исправлением ошибок для Warhammer 40,000 Rogue Trader. В честь выхода патча 1.1.58 до 23 апреля разработчики продают все версии игры со скидкой 30%. Предложение не действует на сезонный абонемент — его цена остается прежней.
За 1119 pублей можно приобрести стандартную версию Warhammer 40,000 Rogue Trader. Deluxe Edition обойдется в 1434 рублей, а Voidfarer Edition доступна за 2538 pубля со скидкой 21%.
В обновлении появилось долгожданное изменение, которое автоматически восстанавливает снаряжение персонажей после определенных событий в истории игры. Разработчики также показали улучшенные космические сражения между кораблями в новом трейлере.
В том числе в патче исправили следующие ошибки:
- Починили сбой в главном меню при попытке войти в Логово Мутантов;
- Игра больше не зависает и не вылетает при использовании способности «Вытягивание жизни» через голограмму, когда голограмма находилась за укрытием;
- Устранена проблема, которая могла привести к повреждению файла сохранения, когда игрок выходил из игры сразу после сохранения;
- Событие в Забытой системе теперь завершается так, как предполагалось;
- Устранена ошибка, из-за которой игрок мог застрять в каюте капитана после события с Джей;
- Убрали некоторые лишние звуки на еретической версии мостика пустотного корабля;
- Задания-слухи теперь будут завершаться корректно.
Ни разу не первую. Её уже продавали на весенней распродаже -20%
Ну да... первая...
на торренте со скидкой 100% отдают.