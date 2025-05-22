Тит возвращается: анонсировано переиздание Warhammer 40,000: Space Marine

На волне успеха Space Marine 2, тепло принятой как критиками, так и фанатами, на фестивале Warhammer Skulls было представлено переиздание оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition. За выпуск отвечает SEGA, а за ремастер — студия Sneakybox, известная своей бережной работой с культовыми играми.
Новое издание предложит разрешение до 4K, переработанное управление, улучшенные модели персонажей и обновлённое звуковое оформление. Как отметил продюсер Sneakybox Вайдас Микельскас, это «вдумчивая реставрация», а не просто технический апгрейд.
Игроков ждет весь оригинальный контент: сюжетная кампания, PvE и PvP-мультиплеер. Особое внимание уделено оркам — их модели были полностью обновлены, а фракция получила более 100 новых реплик. Любимый фанатами варбосс Гримскулл сохранил весь свой харизматичный юмор.
Master Crafted Edition выйдет на современных платформах и будет доступна по цене 39,99 евро, а также войдет в Game Pass. Это идеальный шанс вернуться в бой или впервые познакомиться с легендой.
В этом нет никакого смысла, игра уже получила ремастер ранее. Но если будут отдавать бесплатно, как в прошлый раз, почему нет.
Где она его получила а нука покажи
Там на ккд 2 хотфикс вышел
это не изменит, того что игра отстой
Игра отличная, большинству нравится)
наверное баги в дополнении правят. как тебе длс то?
Да отлично! Я сейчас для крысы поручение выполняю, надо из склепа ей печать достать)
чего? длс про художника же, какая крыса, какой склеп
А какой смысл? 4к и старая часть поддерживала с управление тоже проблем нет
Не совсем понятно зачем переиздавать, если уже переиздавали?
Чем им Anniversary Edition не угодил?
Аниверсари это не переизданме а полный пак длс. И оно только на ПК выходило в виде патча. А здесь на xbox где только версия 360 была вроде плюс тут точечная реставрация игры.
сега решила донатов на вахе попилить - учитывая что еше и дов сделали дефенитив.
Только сегодня скачал в steam допройти пару глав думаю чего нехватает ,hud мешает погружению в бой криво сделан скачал мод на его расположение и удаления части худа он реально плохой. Прошёл пару уровней текстуры да плохо сохранились,уже много где нужна подтяжка но в 4К игра чëтко идёт. Думаю почему на фоне успеха 2й части невыстили Remastered первой ну напрашивается прям и тут вечером анонс Remastered ,это просто нонсанс текстуры новый интерфейс чëткий, 4К и длс все бывает же такое. Вопрос почему 5ка в пролëте это да и будет ли скидка владельцам оригинала или вовсе раздача но это вряд ли.
Еще бы мыльные тектурки подтянули