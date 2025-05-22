Тит возвращается: анонсировано переиздание Warhammer 40,000: Space Marine

На волне успеха Space Marine 2, тепло принятой как критиками, так и фанатами, на фестивале Warhammer Skulls было представлено переиздание оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition. За выпуск отвечает SEGA, а за ремастер — студия Sneakybox, известная своей бережной работой с культовыми играми.

Новое издание предложит разрешение до 4K, переработанное управление, улучшенные модели персонажей и обновлённое звуковое оформление. Как отметил продюсер Sneakybox Вайдас Микельскас, это «вдумчивая реставрация», а не просто технический апгрейд.

Игроков ждет весь оригинальный контент: сюжетная кампания, PvE и PvP-мультиплеер. Особое внимание уделено оркам — их модели были полностью обновлены, а фракция получила более 100 новых реплик. Любимый фанатами варбосс Гримскулл сохранил весь свой харизматичный юмор.

Master Crafted Edition выйдет на современных платформах и будет доступна по цене 39,99 евро, а также войдет в Game Pass. Это идеальный шанс вернуться в бой или впервые познакомиться с легендой.