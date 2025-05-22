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Warhammer 40,000: Space Marine 05.09.2011
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 434 оценки

Тит возвращается: анонсировано переиздание Warhammer 40,000: Space Marine

butcher69 butcher69

На волне успеха Space Marine 2, тепло принятой как критиками, так и фанатами, на фестивале Warhammer Skulls было представлено переиздание оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition. За выпуск отвечает SEGA, а за ремастер — студия Sneakybox, известная своей бережной работой с культовыми играми.

Новое издание предложит разрешение до 4K, переработанное управление, улучшенные модели персонажей и обновлённое звуковое оформление. Как отметил продюсер Sneakybox Вайдас Микельскас, это «вдумчивая реставрация», а не просто технический апгрейд.

Игроков ждет весь оригинальный контент: сюжетная кампания, PvE и PvP-мультиплеер. Особое внимание уделено оркам — их модели были полностью обновлены, а фракция получила более 100 новых реплик. Любимый фанатами варбосс Гримскулл сохранил весь свой харизматичный юмор.

Master Crafted Edition выйдет на современных платформах и будет доступна по цене 39,99 евро, а также войдет в Game Pass. Это идеальный шанс вернуться в бой или впервые познакомиться с легендой.

26
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Ambrosian

В этом нет никакого смысла, игра уже получила ремастер ранее. Но если будут отдавать бесплатно, как в прошлый раз, почему нет.

4
Punisher1

Где она его получила а нука покажи

1
BloomingVysor

Там на ккд 2 хотфикс вышел

3
Мясо с майонезом

это не изменит, того что игра отстой

5
BloomingVysor Мясо с майонезом

Игра отличная, большинству нравится)

5
My life is a game

наверное баги в дополнении правят. как тебе длс то?

3
BloomingVysor My life is a game

Да отлично! Я сейчас для крысы поручение выполняю, надо из склепа ей печать достать)

2
My life is a game BloomingVysor

чего? длс про художника же, какая крыса, какой склеп

2
agula98

А какой смысл? 4к и старая часть поддерживала с управление тоже проблем нет

3
gameplaynostalgia

Не совсем понятно зачем переиздавать, если уже переиздавали?
Чем им Anniversary Edition не угодил?

2
Punisher1

Аниверсари это не переизданме а полный пак длс. И оно только на ПК выходило в виде патча. А здесь на xbox где только версия 360 была вроде плюс тут точечная реставрация игры.

1
fortuneismax

сега решила донатов на вахе попилить - учитывая что еше и дов сделали дефенитив.

Punisher1

Только сегодня скачал в steam допройти пару глав думаю чего нехватает ,hud мешает погружению в бой криво сделан скачал мод на его расположение и удаления части худа он реально плохой. Прошёл пару уровней текстуры да плохо сохранились,уже много где нужна подтяжка но в 4К игра чëтко идёт. Думаю почему на фоне успеха 2й части невыстили Remastered первой ну напрашивается прям и тут вечером анонс Remastered ,это просто нонсанс текстуры новый интерфейс чëткий, 4К и длс все бывает же такое. Вопрос почему 5ка в пролëте это да и будет ли скидка владельцам оригинала или вовсе раздача но это вряд ли.

Solstice

Еще бы мыльные тектурки подтянули