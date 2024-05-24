Saber Interactive представила новые скриншоты Warhammer 40,000: Space Marine 2

Вчера Focus Entertainment и Saber Interactive представили новый брутальный трейлер к предстоящей игре Warhammer 40,000: Space Marine 2, а так же открыли предзаказы на игру. Кроме того, оказалось, что в игре будет полная русская локализация.

Помимо сюжетного режима, в игре будут доступны PvP и PvE режимы, в которых трое игроков могут сражаться с ксеносами. В них будут представлены 6 классов персонажей, которые обладают различными наборами навыков и способностей.

Разработчики поделились скриншотами, на которых можно оценить возможности кастомизации персонажей в игре. Судя по скриншотам, персонажам в игре можно будет менять многие элементы экипировки: шлемы, нагрудники, поножи и другие элементы снаряжения.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра официально продается в российском регионе.