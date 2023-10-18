Новый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin раскрывает фракцию Учеников Тзинча

Новый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin рассказывает об Учениках Тзинча (Disciples of Tzeentch), которые доступны в режимах Conquest и Multiplayer грядущей стратегии в реальном времени. Они также играют важную роль в кампании Realms of Ruin.
Ученики используют магию и хитрость, чтобы подчинить Смертные царства своим целям. Ученики Тзинча будут доступны на старте вместе с другими фракциями.
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
выходили до этого игры подобного рода ничем хорошим для разрабов и издателей это не закончилось. Почему они всегда думают что вот именно их игра привлечет тысячи хомячков? да база уж совсем "отбитых" хомячков у вахи есть но посмотрите на TWarena Batleчто то там эти игры привлекли в лучшем случае 10к а дальше пошла все на спад и за полгода это были всего лишь пару сотен хомячков
ты для начала геймплей посмотри
посмотрел не рпж