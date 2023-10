Новый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin раскрывает фракцию Учеников Тзинча ©

Новый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin рассказывает об Учениках Тзинча (Disciples of Tzeentch), которые доступны в режимах Conquest и Multiplayer грядущей стратегии в реальном времени. Они также играют важную роль в кампании Realms of Ruin.

Ученики используют магию и хитрость, чтобы подчинить Смертные царства своим целям. Ученики Тзинча будут доступны на старте вместе с другими фракциями.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.