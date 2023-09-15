Новый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin раскрывает широкие возможности, включая редактор карт ©

Компания Frontier Developments выпустила сегодня новый трейлер стратегической игры в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, раскрывающий широкий спектр функций, которые появятся при запуске 17 ноября.

Realms of Ruin позволяет игрокам персонализировать свой опыт игры. С помощью редактора карт игроки смогут использовать инструменты, аналогичные разработчикам, для создания многопользовательских карт для игры, создавая свои собственные поля битвы в диком Царстве Гур. От рисования и формирования ландшафта до размещения реквизита, листвы, воды и игровых объектов — игроки смогут создавать свои идеальные поля сражений, а затем наслаждаться ими в индивидуальных многопользовательских онлайн-матчах. Они также смогут делиться своими творениями с помощью кроссплатформенной внутриигровой мастерской, где сообщество сможет загружать, играть и оценивать их карты.

В то же время Армейская окраска позволяет игрокам настраивать цветовые палитры, используемые при игре за каждую из четырех фракций в игре, используя краски из коллекции Citadel от Games Workshop. Помимо палитр, созданных игроками, в игре будут представлены официальные схемы окраски Games Workshop. Игроки могут создавать палитры для целых фракций или даже создавать цветовые схемы для отдельных юнитов.

С помощью Редактора сцен игроки могут создавать завораживающие диорамы и делиться ими с сообществом, изображая персонажей на тщательно подобранных и доступных для совместного использования снимках битвы за Гур. Настраивайте отдельные кадры анимации, чтобы каждая деталь была идеальной, и отображайте персонализированные юниты из армейской раскраски, чтобы придать им еще больше индивидуальности. Игроки могут настроить визуальные настройки по своему вкусу, а затем создать идеальное изображение и поделиться им со всем миром.

Редактор карт, армейская окраска и редактор сцен доступны во всех версиях и платформах игры. Игроки могут создавать карты с помощью мыши и клавиатуры или контроллера.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.