Новый видеоролик Warhammer Age Of Sigmar: Realms Of Ruin посвящен Orruk Kruleboyz ©

Компания Frontier выпустила новый видеоролик про одну из фракций Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, посвященный коварным и скрытным Orruk Kruleboyz или Жестопарни.

Эта фракция состоит из "обитающих в болотах орруков", которые предпочитают хитрость Морка жестокости Горка. Они используют такие тактические приемы, как отравленное оружие и наездники на зверях, чтобы ошеломить врагов в стиле боя, "основанном на уловках и набегах".

Жестопарни в Age of Sigmar будет возглавлять страшный босс по замечательному имени Данкфар. Вместе со своими подчиненными он возглавляет рейды на город Харканибус, принадлежащий Stormcast Eternals.

В боевом плане "жестопарни" Realms of Ruin, по словам Frontier, будет представлять собой "хитрых громил и метких стрелков".

Они будут изучать поле боя в оборонительном порядке, прежде чем броситься на врага, используя жестокую тактику боя и "злобных боевых зверей". В отличие от Ironjawz, Orruk Kruleboyz не обладают большой силой, поэтому им приходится полагаться на скрытность.

Среди боевых единиц Orruk Kruleboyz - баллисты дальнего действия, буферные и дебафферные боевые единицы ближнего действия, а также Marshcrawla Sloggoth, которая представляет собой нечто вроде Realms of Ruin Doof Wagon.

В многопользовательском режиме Kruleboyz выглядят просто великолепно, пока вы не вступаете в затяжной открытый бой со своими хитрыми солдатиками. Поскольку фракция не отличается силой, вам понадобится смекалка, если вы хотите играть за Orruk Kruleboyz.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - это стратегия в реальном времени, которая скоро выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Основное внимание в ней будет уделено бою и тактическим действиям, а не затяжному строительству базы.