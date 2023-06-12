Обьявлена открытая бета Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin с 7 по 10 июля

Официальный сайт компании Frontier Developments гласит:

Воин, поднимите клинок и знамя. Мы приглашаем вас во владение Гур, чтобы вы возглавили Грозорождённых Вечных и Подлопарней Орруков в открытом бета-тестировании, которое вскоре пройдет на ПК с Windows, PlayStation® 5 и Xbox Series X|S.

Многопользовательская открытая бета будет проходить с пятницы 7 июля по понедельник 10 июля. Игра основана на фэнтезийной вселенной Warhammer Age of Sigmar. В RTS будут доступны армии зеленокожих (орки) и грозорожденных вечных Зигмара. Помимо сетевого режима в игре будет сюжетная кампания.

В полной версии игры будет однопользовательская кампания и мультиплеер 2v2 в дополнение к 1v1 в бета-версии. В ее состав войдут еще две фракции, хотя маркетинговая кампания пока не раскрывает их названия.