Трейлер стратегии в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin раскрывает дату релиза

Стратегия в реальном времени, которая переносит вас в огромную фэнтезийную вселенную Warhammer. Выберите одну из четырёх уникальных фракций и возьмите под своё командование армию отважных воинов, чтобы покорить дикие и жестокие земли Гур в ходе эпических тактических боев.

Захватывайте и защищайте стратегически значимые магические источники, которые обеспечат вас необходимыми ресурсами. И всегда будьте готовы к переменам на поле боя, где каждая битва — это новый вызов. Усовершенствуйте свои войска и выбирайте для них специализацию с помощью гибких деревьев боевых технологий, чтобы отбить атаку противника... или нанести ему разгромный удар.