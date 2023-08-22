Трейлер стратегии в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin раскрывает дату релиза

Разработчики из студии Frontier Developments готовы представить миру стратегию в реальном времени по мотивам культовой вселенной Warhammer. На Gamescom 2023 был показан новый трейлер игры Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, в котором была анонсирована дата релиза. Игроки смогут погрузиться в мир бесконечных сражений уже в ноябре этого года.
Новый трейлер демонстрирует еще одну играбельную фракцию — призрачную орду Ночного Призрака, которая сможет противостоять двум другим армиям: Грозорождённые Вечные и Оррука Крулебойз. Кроме этого, ролик может похвастаться кадрами дополнительного режима выживания, где игроки смогут испытать свои навыки в тактике и управлении войсками.
Релиз Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin состоится 17 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Предзаказы игры уже открыты на всех цифровых площадках.