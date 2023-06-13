В Warhammer: Vermintide 2 добавили бесплатную карту цитадели гномов

Студия Fatshark добавила в кооперативный экшен Warhammer : Vermintide 2 новую карту — Карак Азгараз. В крепости гномов игрокам предстоит сразиться со скавенами, заполонившие все ее ярусы. По слова авторов, были переработаны все три уровня цитадели, которая взята из оригинальной игры.

Также в экшене появились новые испытания и награды Окри, в награду за выполнение которых игроки получат анимированные рамки для портретов. Вместе с обновлением во внутриигровом магазине стала доступно DLC Helms of Valorous с пятью головными уборами для каждого класса.

Vermintide 2 доступна на PC, Xbox и PlayStation. В будущем игра получит DLC с последним оставшимся классом для огненной волшебницы Сиенны. Студия Fatshark одновременно работает над шутером Warhammer 40,000: Darktide.