Vermintide 2 получит переработку прогресса к официальному релизу режима Versus

Darktide получила переработку прогресса в начале этого года, и теперь настала очередь Vermintide 2. Как объяснил директор по дизайну Йоаким Сеттерберг в блоге разработчиков, с выходом режима Versus Fatshark решила сгладить то, как Vermintide 2 приветствует новых игроков и как её механика прогресса удерживает их.

С этой целью обновление снимает некоторые ограничения по сложности. В приватных играх вы сможете играть с друзьями независимо от их силы героя. В публичных играх ограничение силы героя было снято для уровня сложности «Ветеран». Как говорит Сеттерберг:

Мы считаем, что уровень «Ветеран» может быть подходящей точкой входа для игроков, знакомых с похожими играми, такими как Darktide, и ищущих более сложный опыт.

Игра на более высоких уровнях сложности теперь будет давать бонусные очки опыта, причем награды увеличиваются на четверть от их стоимости за каждую сложность выше уровня «Рекрут».

Добыча также изменится, и предметы в сундуках теперь будут основываться на вашем уровне, когда вы их зарабатываете, а не когда вы их открываете, то есть больше не будет причин для накопления. Редкость добычи также изменится и больше не будет учитывать ваш уровень.

Теперь у вас почти всегда будет шанс получить обычные, редкие, экзотические и даже ветеранские предметы, но играя на более высоких уровнях сложности и улучшая свои уровни сундуков, вы просто увеличите свои шансы на более редкие предметы.

У вас также будет шанс найти оружие из DLC в сундуках, как только вы разблокируете требования для возможности его использования.

Изготовление предметов также будет основано на вашем уровне. Стоимость создания улучшений изменится, требуя меньше Обрывков, но добавляя стоимость Пыли.

Чтобы сбалансировать это, мы дадим игрокам больше Пыли при конвертации Пыли высокой редкости в Пыль низкой редкости.

Все эти изменения будут сообщены с помощью дополнительной информации на экране выбора сложности, а также при открытии сундуков, «где диапазон Силы Предмета и проценты редкости будут четко видны».

Коммуникация также будет улучшена для новых игроков с помощью Справочника, способа объяснения механики, которую Vermintide 2 ранее скрывал.

Fatshark планирует подготовить эту переработку прогресса к выпуску режима Versus позже этой осенью. Также запланировано еще одно ежегодное событие Хэллоуина Vermintide 2 с двойным опытом, новыми испытаниями, возвращением наград прошлых лет и нурглингами. Он продлится с 31 октября по 10 ноября.