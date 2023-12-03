Антропоморфный леопард с когтями появится в Warhaven в декабре

Для Warhaven грядет очередное обновление. Предсезон 2 появится 13 декабря и он принесет с собой нового персонажа, а также новый режим.



Что касается нового героя, то им станет Коготь, антропоморфный леопард, оснащенный когтями. Интересно, что его умения будут иметь оттенок непредсказуемости, поскольку их использование будет усиливать героя весьма специфическим образом.



По этой причине вам придется подстраиваться под него в зависимости от того, какой бафф вы активируете в данный момент. Это, безусловно, вносит некоторое разнообразие, особенно в сочетании с воздушным боем, который предлагает Коготь.

Вышеупомянутый режим - это командный дезматч 12 на 12. В дополнение к режиму появится новая реликвия под названием "Баррикада", которая ограничит возможности передвижения противников. Более подробную информацию можно найти здесь.