Ролевая игра Wartales была отлично принята после выхода из раннего доступа ©

Прошло всего несколько дней с момента дебюта полной версии Wartales, а игра уже успела привлечь десятки тысяч игроков. Разработчики из студии Shiro Games показали, как нужно прислушиваться к мнению игроков при разработке игры в раннем доступе, чтобы она вызвала новый интерес после выхода версии 1.0.

Официальный запуск игры состоялся в среду 12 апреля, но она уже давно находилась в раннем доступе. Успеху игры способствовали два фактора.

В раннем доступе, в течение полутора лет (с декабря 2021 года по апрель 2023 года), разработчики постоянно расширяли свой проект - выпускали патчи и планы будущих обновлений (которые затем реализовывали). Придерживаясь четко разработанного плана развития и прислушиваясь к мнению игроков (относительно изменений и новых функций), что, несомненно, повлияло на успех игры.

Не меньший вклад в высокие продажи внесла и интересная концепция игры. Сочетание ролевой игры и стратегии, в которой вы вместе с командой путешествуете по открытому миру и сражаетесь в пошаговых боях, оказалось увлекательной смесью, от которой трудно оторваться.

О каком успехе идет речь? В течение выходных в Wartales одновременно играли почти 30к игроков (прямо сейчас играет 13к). С каждым днем их становилось все больше, что в скором времени может способствовать превышению порога в один миллион проданных копий игры (по данным SteamSpy, в настоящее время насчитывается около 600 000 покупателей). Нынешняя акция должна помочь в этом.

Если вы заинтересованы в покупке игры, то сейчас у вас есть хорошая возможность сделать это. До 24 апреля действует премьерная акция, в рамках которой цена на игру снижена на 25%. Поэтому стоит поторопиться, тем более что игра получает отличные отзывы, где не было недостатка в сравнениях с Divinity: Original Sin, The Feud или серией Baldur's Gate.