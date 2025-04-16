Студия Shiro Games поделилась подробностями о новом DLC для тактической RPG Wartales. В нём игроков ждёт сюжетное задание по выслеживанию одного из самых опасных созданий игрового мира — Зверя. Ради этого разработчики ввели уникальный геймплейный подход и обновили механику взаимодействия с животными.
По многочисленным отзывам игроков, охотничьи питомцы ранее не всегда вписывались в отряд наёмников. Чтобы решить эту проблему, в игру добавят новую профессию — Егерь. Она позволит улучшить взаимодействие с животными и откроет свежие игровые возможности.
Егерь сможет создавать специальный предмет — Охотничье снаряжение, чертёж которого можно приобрести у следопытов за 50 клыков. Этот инструмент даст бонусы: клыки и еда будут автоматически пополняться во время сна, если наёмник назначен к снаряжению.
Там новый перс теперь может построить разделочную доску в лагере и производить на ней клыки во время отдыха. А при максимальной прокачке доски - ещё и мясо. Ну и сам класс даёт следующие бонусы:
1 левел) больше лута после боя с группой животных.
2) животные в отряде получают больше опыта.
3) снижает ежедневное потребление еды животным в отряде.
4) шанс найти лут, когда изучаешь следы.
Остаётся надеяться, что это DLC будет не столь дорогим, как предыдущее. Всё ж гораздо меньше добавляет.
Они все бесплатны, как и саса игра. 🤣