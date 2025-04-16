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Wartales 01.12.2021
Ролевая, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 296 оценок

Студия Shiro Games поделилась подробностями о новом DLC для тактической RPG Wartales

butcher69 butcher69

Студия Shiro Games поделилась подробностями о новом DLC для тактической RPG Wartales. В нём игроков ждёт сюжетное задание по выслеживанию одного из самых опасных созданий игрового мира — Зверя. Ради этого разработчики ввели уникальный геймплейный подход и обновили механику взаимодействия с животными.

По многочисленным отзывам игроков, охотничьи питомцы ранее не всегда вписывались в отряд наёмников. Чтобы решить эту проблему, в игру добавят новую профессию — Егерь. Она позволит улучшить взаимодействие с животными и откроет свежие игровые возможности.

Егерь сможет создавать специальный предмет — Охотничье снаряжение, чертёж которого можно приобрести у следопытов за 50 клыков. Этот инструмент даст бонусы: клыки и еда будут автоматически пополняться во время сна, если наёмник назначен к снаряжению.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
djjack

Там новый перс теперь может построить разделочную доску в лагере и производить на ней клыки во время отдыха. А при максимальной прокачке доски - ещё и мясо. Ну и сам класс даёт следующие бонусы:

1 левел) больше лута после боя с группой животных.

2) животные в отряде получают больше опыта.

3) снижает ежедневное потребление еды животным в отряде.

4) шанс найти лут, когда изучаешь следы.

Остаётся надеяться, что это DLC будет не столь дорогим, как предыдущее. Всё ж гораздо меньше добавляет.

Raphtallia

Они все бесплатны, как и саса игра. 🤣

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