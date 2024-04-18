В средневековой тактической ролевой игре Wartales появились таверны

Wartales, средневековая тактическая ролевая игра с открытым миром, получившая более 20 000 положительных отзывов в Steam и проданная почти миллионным тиражом, получила дополнение The Tavern Opens. В базовой игре представлена новая профессия — Пивовар, а также востребованная возможность оставлять компаньонов в резерве, которые доступны бесплатно сегодня вместе с запуском DLC.
В DLC The Tavern Opens создается процветающая таверна, проверенное убежище всех солдат удачи, путешественников и головорезов. Соберите лояльный персонал, набирайте гражданских лиц или назначайте компаньонов, чтобы поддерживать удовлетворенность клиентов, освоить методы приготовления пищи и пивоварения.
Открывайте специальные инструменты для создания и проектирования интерьера, чтобы привлечь богатых посетителей. Следите за клиентурой, есть 15 фракций, каждая со своими предпочтениями в еде, напитках, музыке и украшениях.
Поднимайтесь по служебной лестнице в таверне, чтобы достичь небывалых прибылей. Изучите и ослабьте конкуренцию посредством стратегического проникновения. Отправляйте членов экипажа в конкурирующие таверны, чтобы украсть золото и запятнать их престиж, или поручите поварам и пивоварам украсть секретные рецепты.
Имея правильную команду, вкусный эль, корпоративный шпионаж и немного удачи, каждый может открыть первоклассную таверну и обеспечить новый путь финансирования для банды наемников. Отдохнув, управляйте таверной удаленно, корректируйте меню и выводите прибыль, чтобы поддержать путь тирании, справедливости и позора.
Wartales: The Tavern Opens теперь доступна за XX долларов на ПК с Windows в Steam с поддержкой английского, китайского, французского, немецкого, испанского, русского, польского и португальского языков.
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Чёт не пойму, а со старыми сейвами совместимо? Или заново надо начинать.
Всё нашел, норм всё, проявились новые задания и таверна появилась в городе.