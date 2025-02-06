Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Watch_Dogs 2

После добавления поддержки достижений в несколько старых игр компания Ubisoft также сделала их доступными в Steam-версии Watch Dogs 2. Все игроки Watch Dogs 2 в Steam теперь могут начать получать свои достижения во время игры.

По данным Ubisoft, достижения будут начисляться задним числом за уже выполненные в игре достижения. Для синхронизации вам необходимо запустить игру один раз, и все ранее разблокированные достижения Ubisoft Connect автоматически разблокируются в Steam.