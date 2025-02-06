Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Watch_Dogs 2

После добавления поддержки достижений в несколько старых игр компания Ubisoft также сделала их доступными в Steam-версии Watch Dogs 2. Все игроки Watch Dogs 2 в Steam теперь могут начать получать свои достижения во время игры.
По данным Ubisoft, достижения будут начисляться задним числом за уже выполненные в игре достижения. Для синхронизации вам необходимо запустить игру один раз, и все ранее разблокированные достижения Ubisoft Connect автоматически разблокируются в Steam.
Надо было еще лет 15 подождать, рано.
Банда клоунов... как в Saints row 2022
Минусов нет.
Зато у тебя есть :о
Со второй части игра скатилась на дно.
После второй. Геймплей и графика во второй самые лучшие плюс сеттинг шикарный солнечная Калифорния, напрягает только команда зумеров но благо без перебора в отличии от saint row 2022
Эти олени сперва спросили бы о синхронизации этих достижений. Установил я FC3, думал перепройти, а они взяли и все достижения выкатили...
А их не было?? Жесть. Отключили бы теперь русский в качестве обязательного языка, я бы может купил)