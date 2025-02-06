ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Watch_Dogs 2 15.11.2016
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 3 444 оценки

Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Watch_Dogs 2

monk70
Новости

После добавления поддержки достижений в несколько старых игр компания Ubisoft также сделала их доступными в Steam-версии Watch Dogs 2. Все игроки Watch Dogs 2 в Steam теперь могут начать получать свои достижения во время игры.

По данным Ubisoft, достижения будут начисляться задним числом за уже выполненные в игре достижения. Для синхронизации вам необходимо запустить игру один раз, и все ранее разблокированные достижения Ubisoft Connect автоматически разблокируются в Steam.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ilyush
3
AlexFoRestor

Надо было еще лет 15 подождать, рано.

2
ka27

Банда клоунов... как в Saints row 2022

1
Пират_В_Законе

Минусов нет.

-3
Suntorych Пират_В_Законе

Зато у тебя есть :о

1
askazanov

Со второй части игра скатилась на дно.

0
Punisher1

После второй. Геймплей и графика во второй самые лучшие плюс сеттинг шикарный солнечная Калифорния, напрягает только команда зумеров но благо без перебора в отличии от saint row 2022

0
Kolyambus

Эти олени сперва спросили бы о синхронизации этих достижений. Установил я FC3, думал перепройти, а они взяли и все достижения выкатили...

0
William Dwight

А их не было?? Жесть. Отключили бы теперь русский в качестве обязательного языка, я бы может купил)

0