Weird West получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch в Германии ©

Игра Weird West, разработанная командой, состоящей из бывших разработчиков Arkane, вызвала небольшой ажиотаж в преддверии своего выхода в прошлом году, и за время, прошедшее с момента запуска, захватывающая ролевая игра с элементами симулятора, безусловно, получила множество похвал от своей постоянно растущей базы игроков. Недавно издатель Devolver Digital расширил эту базу игроков, выпустив игру на PS5 и Xbox Series X/S, а вскоре, похоже, издатель собирается привлечь еще больше новых игроков.

Как сообщает Gematsu в Twitter, игра Weird West получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch в Германии, что позволяет предположить, что анонс порта ролевой игры для Switch не за горами. Сроки получения рейтинга позволяют предположить, что игра может быть довольно близка к запуску, хотя, конечно, в отсутствие каких-либо официальных заявлений от Devolver Digital или разработчика WolfEye Studios, это пока остается лишь предположением. Тем не менее, Devolver Direct была подтверждена на июнь, так что, возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится.

Weird West в настоящее время доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.