Анонсирована мрачная сказочная метроидвания Well Dweller

Студия Crypt Custodian и издатель Top Hat Studios объявили о выходе Well Dweller — мрачной сказочной метроидвании, которая появится на Switch и PC через Steam в 2026 году. Игра создаётся Кайлом Томпсоном, автором Crypt Custodian и Islets.

В Well Dweller вы сыграете за Глиммера — крошечную птичку, вооружённую лишь спичкой. В мрачном подземном мире, глубоко на дне колодца, она должна сжечь злую королеву, чтобы спасти свою семью. Исследуйте гнилое королевство, наполненное загадками и страшными чудовищами. Новые способности помогут расширить карту и справиться с врагами.

В пути вас ждут очаровательные персонажи — от бегущей от королевы мышки Илды до загадочного сборщика мусора Лутера. Вместе с ними вы разгадываете тайны, собираете безделушки и прокладываете путь к финальному сражению.

Well Dweller обещает атмосферу мрачной сказки с увлекательными головоломками, жестокими боссами и глубоким сюжетом. Остаётся дождаться 2026 года и погрузиться в этот таинственный подземный мир.