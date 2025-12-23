Анонсирована Werewolf: The Inner Beast - SFW-версия Project Werewulf

Вышедший в этом году хоррор на выживание Project Werewulf отметился успешным принятием игроков, если отталкиваться от рейтинга одобрения в 85 процентов на основе пользовательских обзоров в Steam. Одной из особенностей проекта является наличие эротического контента. Но разработчики из FTRGameStudio решили охватить более широкую аудиторию, часть которой желает сосредоточиться на боевой и хоррорной частях, избегая при этом откровенного контента. С этой целью анонсирована безопасная, SFW-версия (safe for work) игры. Новый проект получил название Werewolf: The Inner Beast.
Авторы подчёркивают, что не призывают поигравших в Project Werewulf приобретать Werewolf: The Inner Beast. Как уже отмечалось, это во многом та же игра, но без откровенного контента и с акцентом на мрачной атмосфере. Project Werewulf, как и ранее, будет получать обновления, хоть команда и намерена переключить внимание на предстоящий проект.
Дата выхода Werewolf: The Inner Beast пока не объявлена. Однако демоверсия игры должна появиться в феврале 2026 года.
