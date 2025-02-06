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WiLD игра отменена
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Открытый мир
7.2 56 оценок

Бывший глава PlayStation раскрыл детали отмены Wild Мишеля Анселя

butcher69
Новости

Бывший руководитель PlayStation Сюхей Ёсида пролил свет на судьбу забытой игры Wild, которая разрабатывалась эксклюзивно для PS4, но так и не увидела свет. В интервью MinnMax он назвал ее одной из самых сложных отмен за свою карьеру.

Wild, анонсированная в 2014 году студией Wild Sheep, задумывалась как масштабная игра с огромным открытым миром, размер которого должен был соответствовать Европе. Однако, несмотря на амбициозное видение, проект столкнулся с трудностями. По словам Ёсиды, разработка затянулась, а идеи не складывались в цельную игровую механику. В конечном итоге Sony была вынуждена отказаться от игры, несмотря на попытки адаптировать ее для PS5.

Одной из ключевых проблем стало руководство проекта. Wild возглавлял Мишель Ансель, известный по Rayman и Beyond Good & Evil, но его стремление к грандиозным масштабам привело к сложностям в реализации. Та же проблема преследует и Beyond Good & Evil 2, которая после ухода Анселя остается в подвешенном состоянии.

Хотя Wild так и не вышла, история ее разработки напоминает, насколько амбиции могут стать как движущей силой, так и причиной краха проекта.

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