Бывший глава PlayStation раскрыл детали отмены Wild Мишеля Анселя

Бывший руководитель PlayStation Сюхей Ёсида пролил свет на судьбу забытой игры Wild, которая разрабатывалась эксклюзивно для PS4, но так и не увидела свет. В интервью MinnMax он назвал ее одной из самых сложных отмен за свою карьеру.

Wild, анонсированная в 2014 году студией Wild Sheep, задумывалась как масштабная игра с огромным открытым миром, размер которого должен был соответствовать Европе. Однако, несмотря на амбициозное видение, проект столкнулся с трудностями. По словам Ёсиды, разработка затянулась, а идеи не складывались в цельную игровую механику. В конечном итоге Sony была вынуждена отказаться от игры, несмотря на попытки адаптировать ее для PS5.

Одной из ключевых проблем стало руководство проекта. Wild возглавлял Мишель Ансель, известный по Rayman и Beyond Good & Evil, но его стремление к грандиозным масштабам привело к сложностям в реализации. Та же проблема преследует и Beyond Good & Evil 2, которая после ухода Анселя остается в подвешенном состоянии.

Хотя Wild так и не вышла, история ее разработки напоминает, насколько амбиции могут стать как движущей силой, так и причиной краха проекта.