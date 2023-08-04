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об игре
Wild Card Football 10.10.2023
10 3 оценки

Стартовали предзаказы Wild Card Football

Simple Jack
Новости

При предварительном заказе вы сможете разблокировать Дэна Марино, Джерри Райса, Барри Сандерса и Уолтера Пейтона в день релиза.

Доступны три варианта предварительного заказа Wild Card Football (стоимость зависит от платформы и региона):

Стандартное издание, включающее базовую игру
Deluxe издание, в котором содержится базовая игра, сезонный пропуск, набор экипировки Blazing Bones и 10 комплектов карт
Ultimate издание, содержащее контент из Deluxe издания и 10 легендарных экипировок
Wild Card Football - это веселый и простой аркадный симулятор американского футбола. В игре присутствуют сотни суперзвезд футбола: Колин Каперник, Джейлен Хартс, Патрик Махоумс, Джастин Джефферсон, Т. Дж. Уотт, Джоуи Боса, Джамарр Чейз, Аарон Дональд и многие другие.

Игра будет выпущена на ПК и консолях 10 октября.

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