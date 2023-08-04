При предварительном заказе вы сможете разблокировать Дэна Марино, Джерри Райса, Барри Сандерса и Уолтера Пейтона в день релиза.
Доступны три варианта предварительного заказа Wild Card Football (стоимость зависит от платформы и региона):
Стандартное издание, включающее базовую игру
Deluxe издание, в котором содержится базовая игра, сезонный пропуск, набор экипировки Blazing Bones и 10 комплектов карт
Ultimate издание, содержащее контент из Deluxe издания и 10 легендарных экипировок
Wild Card Football - это веселый и простой аркадный симулятор американского футбола. В игре присутствуют сотни суперзвезд футбола: Колин Каперник, Джейлен Хартс, Патрик Махоумс, Джастин Джефферсон, Т. Дж. Уотт, Джоуи Боса, Джамарр Чейз, Аарон Дональд и многие другие.
Игра будет выпущена на ПК и консолях 10 октября.
Стартовали предзаказы Wild Card Football
При предварительном заказе вы сможете разблокировать Дэна Марино, Джерри Райса, Барри Сандерса и Уолтера Пейтона в день релиза.