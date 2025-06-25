Анонсирован Wild Terrain - приключенческий симулятор кабана в постапокалиптическом лесу

Студия TigerDog представит публике приключенческий симулятор Wild Terrain. Героем игры является кабан, пытающийся выжить в диких условиях постапокалиптического леса. Во время игры игрок будет испытывать все трудности жизни в дикой природе и разрушенной цивилизации.

Будущая игра напомнит многим Stray и Untitled Goose Game. В игре у кабана пропадают все поросята, и он должен отправиться на их поиски в небольшом открытом мире. Во время путешествия можно будет разрушать предметы, собирать еду и взаимодействовать с другими обитателями леса.

Дорога не будет легкой — лес стал опасным местом из-за воздействия радиации. Однако в путешествии будут доступны различные объекты, постройки, биомы и ландшафты. Задача игрока не только найти поросят, но и восстановить экосистему, поедая растения и разбрасывая семена, разгадывая тайны и отыскивая артефакты мира, оставленного человеком.

Wild Terrain представляет собой замечательную возможность для любителей приключенческих игр и тех, кто ценит смешные и забавные ситуации.

Системные требования для комфортной игры:

операционная система Windows 10

процессор: Intel Core i5-2300 | AMD FX-6350

8 ГБ оперативной памяти

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560

Дата выхода в Steam запланирована на конец 2026 года.