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Wild Terrain 2026 г.
Адвенчура, Инди, Другой симулятор, От третьего лица
10 1 оценка

Анонсирован Wild Terrain - приключенческий симулятор кабана в постапокалиптическом лесу

KoRnEr KoRnEr

Студия TigerDog представит публике приключенческий симулятор Wild Terrain. Героем игры является кабан, пытающийся выжить в диких условиях постапокалиптического леса. Во время игры игрок будет испытывать все трудности жизни в дикой природе и разрушенной цивилизации.

Будущая игра напомнит многим Stray и Untitled Goose Game. В игре у кабана пропадают все поросята, и он должен отправиться на их поиски в небольшом открытом мире. Во время путешествия можно будет разрушать предметы, собирать еду и взаимодействовать с другими обитателями леса.

Дорога не будет легкой — лес стал опасным местом из-за воздействия радиации. Однако в путешествии будут доступны различные объекты, постройки, биомы и ландшафты. Задача игрока не только найти поросят, но и восстановить экосистему, поедая растения и разбрасывая семена, разгадывая тайны и отыскивая артефакты мира, оставленного человеком.

Wild Terrain представляет собой замечательную возможность для любителей приключенческих игр и тех, кто ценит смешные и забавные ситуации.

Системные требования для комфортной игры:

  • операционная система Windows 10
  • процессор: Intel Core i5-2300 | AMD FX-6350
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560

Дата выхода в Steam запланирована на конец 2026 года.

30
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Тут еще не хватает Тимона

9
Egik81

Вообще-то поросята полосатые у кабанов лесных. Плюс бивни, какие то странные какая, то смесь кабаньих и бородавочных

А такой вопрос чисто на проверку знаний. Если встретили кабана и перед вами два дерева. Ствол одного прямой, а другого под углом. На какое залезете ?

p.s. а вообще в реальности лучше за версту обходить как одного, так и тем более семью кабанью. Иначе приключение в виде сиденье на стволе дерева вам гарантировано Я так помню в юности в деревне часа два сидел пока кабан не свалил.

7
Ниалот Нзотович

Кстати да, видел кабанчика в дикой природе, к счастью из окна авто, про полоски не заметил, но он был темной расцветки.

1
Anton Vasiljev
Если встретили кабана и перед вами два дерева. Ствол одного прямой, а другого под углом. На какое залезете ?

так, падажжи. На каком из деревьев пики точёные, а на каком х*и дрочёные?

Anton Vasiljev
приключение в виде сиденье на стволе дерева

это в случае если успел залезть. А так глядишь приключение в виде инвалидной коляски может быть)

+1, что поросята милые, но взрослый кабан - страшная и опасная зверюга

Избранный Белиара

Безымянный из "Готики 3" смотрит в ужасе на эту игру)

5
Ниалот Нзотович

Да ладно, в исправленном издании Г3 они уже не ультуют так) Прошел 2 раза без проблем, за разные концовки.

1
Talendor3

Метнись кабанчиком

4
Anton Vasiljev

пошуршим в соцсетях

обкашляем вопросики

1
WerGC

прикольно но клыки слишком большие

4
Пользователь ВКонтакте

Выглядит няшно👍 // Nvidia Power

1
XpeH_B_naJIbTo
Пользователь ВКонтакте

// Олег Шахов