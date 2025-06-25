Анонсирован Wild Terrain - приключенческий симулятор кабана в постапокалиптическом лесу

Студия TigerDog представит публике приключенческий симулятор Wild Terrain. Героем игры является кабан, пытающийся выжить в диких условиях постапокалиптического леса. Во время игры игрок будет испытывать все трудности жизни в дикой природе и разрушенной цивилизации.
Будущая игра напомнит многим Stray и Untitled Goose Game. В игре у кабана пропадают все поросята, и он должен отправиться на их поиски в небольшом открытом мире. Во время путешествия можно будет разрушать предметы, собирать еду и взаимодействовать с другими обитателями леса.
Дорога не будет легкой — лес стал опасным местом из-за воздействия радиации. Однако в путешествии будут доступны различные объекты, постройки, биомы и ландшафты. Задача игрока не только найти поросят, но и восстановить экосистему, поедая растения и разбрасывая семена, разгадывая тайны и отыскивая артефакты мира, оставленного человеком.
Wild Terrain представляет собой замечательную возможность для любителей приключенческих игр и тех, кто ценит смешные и забавные ситуации.
Системные требования для комфортной игры:
- операционная система Windows 10
- процессор: Intel Core i5-2300 | AMD FX-6350
- 8 ГБ оперативной памяти
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560
Дата выхода в Steam запланирована на конец 2026 года.
Тут еще не хватает Тимона
Вообще-то поросята полосатые у кабанов лесных. Плюс бивни, какие то странные какая, то смесь кабаньих и бородавочных
А такой вопрос чисто на проверку знаний. Если встретили кабана и перед вами два дерева. Ствол одного прямой, а другого под углом. На какое залезете ?
p.s. а вообще в реальности лучше за версту обходить как одного, так и тем более семью кабанью. Иначе приключение в виде сиденье на стволе дерева вам гарантировано Я так помню в юности в деревне часа два сидел пока кабан не свалил.
Кстати да, видел кабанчика в дикой природе, к счастью из окна авто, про полоски не заметил, но он был темной расцветки.
так, падажжи. На каком из деревьев пики точёные, а на каком х*и дрочёные?
это в случае если успел залезть. А так глядишь приключение в виде инвалидной коляски может быть)
+1, что поросята милые, но взрослый кабан - страшная и опасная зверюга
Безымянный из "Готики 3" смотрит в ужасе на эту игру)
Да ладно, в исправленном издании Г3 они уже не ультуют так) Прошел 2 раза без проблем, за разные концовки.
Метнись кабанчиком
пошуршим в соцсетях
обкашляем вопросики
прикольно но клыки слишком большие
Выглядит няшно👍 // Nvidia Power
// Олег Шахов