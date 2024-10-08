Рогалик Windblown выйдет в раннем доступе Steam 24 октября

Экшен с элементами рогалика от студии Motion Twin станет доступен в раннем доступе Steam 24 октября.

С 14 октября в Steam появится бесплатная демоверсия игры, в которой можно будет познакомиться с особенностями воинов-прыгунов и их борьбой с порождениями Вихря. Весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию игры после её премьеры. За успешное прохождение демоверсии предусмотрен уникальный приз — скин морской свинки.

Windblown перенесёт игроков в парящую деревню под названием Ковчег. Однако мирной обители угрожает смертоносный Вихрь. Задача главного героя — одолеть жутких стражей Вихря и спасти свой народ. В рамках забегов предстоит умело скакать между островками, бить врагов и раскрывать тайны. В случае гибели следующий боец поглотит память предшественника и воссоздаст его снаряжение.