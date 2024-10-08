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Windblown 24.10.2024
Экшен, Инди, Вид сверху
6.3 8 оценок

Рогалик Windblown выйдет в раннем доступе Steam 24 октября

KoRnEr
Новости

Экшен с элементами рогалика от студии Motion Twin станет доступен в раннем доступе Steam 24 октября.

С 14 октября в Steam появится бесплатная демоверсия игры, в которой можно будет познакомиться с особенностями воинов-прыгунов и их борьбой с порождениями Вихря. Весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию игры после её премьеры. За успешное прохождение демоверсии предусмотрен уникальный приз — скин морской свинки.

Windblown перенесёт игроков в парящую деревню под названием Ковчег. Однако мирной обители угрожает смертоносный Вихрь. Задача главного героя — одолеть жутких стражей Вихря и спасти свой народ. В рамках забегов предстоит умело скакать между островками, бить врагов и раскрывать тайны. В случае гибели следующий боец поглотит память предшественника и воссоздаст его снаряжение.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Арапет

Playdigious я в вас верю, надеюсь через года 2 спортируют на андроид

0
Пользователь ВКонтакте

Мессенджер Discord заблокирован в России за нарушение требований законодательства, сообщает Роскомнадзор. // Юрий Николаев

0
Пользователь ВКонтакте

И ответственные за это люди будут ходить по нашим улицам. Рисковые какие... // Михаил Чернышев

0
Wolfenstein

межгалактический кал в сраннем доступе и даже с бесплатной демкой

-1
антон фекалис

КАЛЛ вселенского масштаба и + агуша гейминг

-2