Фанат "Ведьмака" представил, как может выглядеть Геральт в ремейке первой игры ©

Оригинальный "Ведьмак" получит ремейк, но он настолько далек, что пройдет еще много времени, прежде чем мы сможем увидеть, какие улучшения внесет CD Projekt Red. Тем временем один фанат под ником Heel_Rider показал, как выглядел бы первый вариант Геральта в текущем поколении.



Оригинальная модель Геральта значительно отличалась от моделей из сиквелов, но здесь он сразу узнаваем, несмотря на более современный визуал. Он выглядит худее, у него длинные волосы, он заметно моложе, и у него слабая щетина, а не борода.

Heel_Rider не представил это как "Посмотрите на ремейк The Witcher!", он описал это как "редизайн Геральта из Witcher 1 с помощью редактирования", но многие поспешили отметить, что выглядит как официальный ведьмак из ремейка.

Возможно, Геральт будет выглядеть так в ремейке, а возможно, CD Projekt Red решит слегка омолодить модель из "тройки", чтобы он был знаком поклонникам новой игры. Что бы ни случилось, возможно, это самый близкий взгляд на ремейк за последние несколько лет.