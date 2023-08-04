Как выглядел бы ремейк "Ведьмака" по версии дизайнера интерфейса Warhammer

Дизайнер интерфейса Арвидас Браздейкис (Warhammer Age of Sigmar) представил, как мог бы выглядеть ремейк первого «Ведьмака». Он отметил, что не работает над игрой, но решил пофантазировать, как бы он подошел к вопросу создания инвентаря, карты и главного меню.

Концепт-арты от Арвидаса Браздейкиса:

Ремейк первого The Witcher выйдет не раньше следующей игры в серии «Ведьмак» под кодовым названием Project Polaris, которую планируют выпустить в 2025 году. При этом разработка двух игр будет вестись параллельно. The Witcher Remake будет основана на технологической базе, созданной специально для работы над Project Polaris.