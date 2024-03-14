Ремейк The Witcher все еще находится на ранней стадии производства

На прошлой неделе состоялся релиз игры The Thaumaturge. Впрочем, сейчас разработчики из студии Fool's Theory также заняты работой над ремейком The Witcher. Анонс обновленной версии первой части приключений Геральта из Ривии от CD Projekt RED состоялся в 2022 году. Но похоже, что до релиза вышеупомянутой игры еще пройдет не один год.

А все потому, что Fool's Theory опубликовала новое предложение о работе. В нем говорится, что ремейк The Witcher находится на ранних стадиях производства, а студия "активно" ищет квалифицированных разработчиков, которые помогут в создании упомянутой игры. В частности, студия ищет старшего дизайнера игровых заданий.

Одной из главных задач вышеупомянутой должности, очевидно, станет создание квестов "от концепции, до дизайна и воплощения в Unreal Engine 5". Также ожидается, что старший дизайнер квестов будет "тесно" сотрудничать с другими отделами, тем самым убеждаясь, что The Witcher Remake предлагает "максимально возможное качество". Кроме того, специалист, которого ищет Fool's Theory, будет заниматься подготовкой и ведением проектной документации, а еще заниматься планированием и интеграцией ресурсов, нужных для создания тех или иных миссий.

Не так давно стало известно, что ремейк The Witcher будет лишен всех неудачных и ненужных элементов оригинала. Еще в 2022 году было высказано предположение, что обновленная версия первой части о приключениях Геральта из Ривии от CD Projekt RED возможно получит открытый мир. Правда, полноценной презентации упомянутого тайтла пока так и не произошло.

В заключение стоит напомнить, что дебют ремейка The Witcher состоится только после релиза The Witcher Polaris. Как следует из анонса, релиз всех трех проектов во вселенной Witcher, о которых стало известно в 2022 году в рамках обновления стратегии группы CD Projekt, должен состояться в течение 6-летнего цикла, начало которому будет положено с момента выхода Polaris.