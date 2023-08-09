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об игре
The Witcher 24.10.2007
9.3 6 209 оценок

Сапковский заявил, что "Ведьмак" никогда не был связан со славянской мифологией напрямую

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ltdx
Новости

На прошлой неделе автор «Ведьмака» Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новым романом в знаменитой фэнтезийной серии, положив конец десятилетнего «безрыбья» для поклонников своего творчества.

Согласно переводу интервью Reddit, Сапковский решил поспорить с той половиной общественность, которые от чего-то считают, что мир «Ведьмака» вдохновлен славянской мифологией. Литератор подчеркнул, что при написании серии рассказов он черпал вдохновение из разных эпох и культур — так, например, на создание Нильфгаардской империи его вдохновляла история империи Римской.

Славянская мифология восходит к древним славянским народам Восточной Европы. Эта группа на самом деле охватывает значительно большее количество стран, чем вы думаете, включая Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Боснию, Сербию, Хорватию, Македонию и многие другие.

Игры же по мотивам от студии CD Projekt Red особенно сильно основаны на типичном средневековом европейском сеттинге, и поэтому можно было бы предположить, что они могут включать в себя славянские мотивы.

-14
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Victor Dukoff

Это что, жадный и продажный пан Сапек намекает, что за дополнительное бабло он и книжных персов отретконит, искупав их в гуталине?

23
TheNikolay00

Да нет что вы, чисто душевный посыл😅

-2
alwayswannahigh

все так любят упоминать о жадности продажности пана анджея, чет забывая о том, что у него заболел сын, из-за чего сапковский и попытался стрясти бабла с редов. не помогло - сын умер, но тысячи викторов дукоффых продолжают писать, что пшек зажралсо и хочет больше бабла

-19
JohnTornton alwayswannahigh

при этом, не обращая внимания на то, что рэды с этих же дурачков стрясли бабки за отвратительный багованый кал с примитивным сюжетиком для 12+ и псевдовыбором, который ни на что не влияет, ведь все концовки по своей сути одинаковы

-6
Real Slim Shady

Братья Славяне объединяйтесь в борьбе с ящером Сапковским.

11
Его-р

Нильфы больше на Рейх похожи, мы топ раса а все остальные тупо рабы.

А то что половина всех монстров взята из славянской мифологии это так мелочь, склероз что ли у него начался

6
0ncnjqybr

Нет у них этого. Нильфы гораздо более терпимы, чем северяне. Сходство с Германией по большей части заслуга игры.

-1
Slayer_v

Всегда было стойкое ощущение, что те кто орут, что Ведьмак это славянское фэнтези, просто не знакомы с первоисточником. Ну или выдают желаемое за действительное.

1
Stalker608

Фентези в принципе такой жанр, который не базируется на каком-то национальном фольклоре. Но ведьмак особый случай, основа у него это фентези, которое он стебет, а начинка напихана славянская- монстры такие как василиск или русалка не встречаются в классическом фентези. И получается, что это славянский взгляд на классическое фентези учитывая, что сам автор поляк

4
JohnTornton

это шизики из СНГ тока орут, только потому что сами себе чё-то нафантазировали и пытаются выдать за истину

-5
Skyrim8102

Например, если взять все части игры ведьмака то попробую перечислить : леший , полуденица, полуночница, водяные, русалки, мавки ( дриады , наяды ),домовые, волколаки, прибожки, стрыга. Из рун : руна Бога Сварога, Бога Перуна, Бога Велеса, Дажбога , Стрибога ,Чернобога, Морена , Богиня Дэвана. Вот тебе - почти весь Мир знает наших Родовых славянских предков светлых Богов , существ НАВЬЕГО мира и ДУХОВ ХРАНИТЕЛЕЙ, так как после серии игр уже изучили и прочли и изучили нашу древнеславянскую культуру и фольклор . А неславянкое , - там оружие броня и города в европейском средневековом стиле, во и всё.

3
Slayer_v Stalker608

"василиск или русалка не встречаются в классическом фентези" тогда Гарри Поттер тоже имеет славянский взгляд на классическое фентези))))

-3
0ncnjqybr Skyrim8102

Сапковский над этим большей частью стебется, чем пытается выдать это за что-то серьезное. Рунный камень Пирог и рунный камень Творог все, надеюсь, помнят?

0
Стас Кежун

Пан Сапковский просто хочет набить себе побольше аудитории к грядущим книгам.

1
Dry2Ice

Ну правды ради в играх даже больше славянского фольклора, чем в книгах. Книжки вполне классическое европейское фэнтэзи с кучей заимствований и прообразов. Не без ноток восточноевропейского колорита конечно, но от славянского там только названия некоторых монстров, которые в 1 случае из 10 имеют что-то общее с привычными образами. Так что лорно, это солянка из разного фольклора, не претендующая на большую глубину и продуманность.

1
SteveAustin

по факту

0
Рогатый Лорд

Комментаторы книг не читали и кукарекают как под копирку это абстракцию, от нетфликс, которую выблевали продюссеры провального, деградантского сериала и продажный писатель, который ради лишней монеты продаст мать. Он всё, что угодно скажет чтобы срубить деньгу. Тьфу.

0
Artery Kaulitz
...Нильфгаардской империи его вдохновляла история империи Римской.

Мне всегда казалось, что Нильфгаард это Речь Посполита, которые разговаривают на "Старшей Речи" и являются "центром культуры" . А Нордлинги - те же "дикие и неграмотные русы". А так да, Ведьмак это европейское Фэнтези, тот же Арондит отсылка к Королю Артуру

-1
Stalker608

Странная конечно аналогия, как минимум не думаю, что поляки бы поняли что нифльгардцы это поляки. в играх они себя по другому показывают. Может быть, но в более широком плане мне видится, что север это как раз все славянские государства, Словакия, Сербия, Польша, Россия и прочие, которые на самом деле холодны друг к другу, не сильно собраны, а нильфгардская империя это Германия, которая нормально так потрепала славян. Вот они как раз потомки " старшей крови".

1
Стас Кежун

Бредятина. Нильфы - вдохновлены немцами. Там у них на территории была и Священная Римская Империя, и Пруссия, которая всем насовала, особенно в 19 веке. И это прослеживается: Нильфы кажутся точными, прагматичными, расчётливыми. Речь Посполитая, она же Польша, больше смахивают на Реданию. У них схожие гербы. И Реданцы одни из самых гордых нордлингов, особенно периода Радовида 5, по крайней мере так кажется.

-1
0ncnjqybr Стас Кежун

Вы оба обсуждаете игры, а не книги. В книгах нет особых аллюзий ни на Германию, ни на Польшу, ни тем более Русь. Это максимально обезличенная средневековая центральная Европа. Которая на Русь была похожа чуть менее, чем никак.

1
Slayer_v Stalker608

сейчас бы говорить, что Россия это славянское государство)) это ж многонациональная федерация, где подавляющее большинство республик не имеет ничего общего со славянами. Все равно, что сказать что США это индейское государство)

0
hpi

Когда читал книги и играл игру не было ощущения, что это славянская мифология. Лишь в некоторых местах в самой игре и то мелочи. Вторая часть игры так и вообще ни каких ассоциаций не вызывает. И славян попрошу не конкретизировать по современной географии. Это было давно так пусть останется в оригинале.

-2
Рогатый Лорд

гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв

0
Protocol10

Славянской мифологии в ведьмаке столько же сколько в властелине колец.

-7
temptation23

садись 2

3
Protocol10 temptation23

Хоть одно существо из славянской мифологии в ведьмаке в студию.

-7
temptation23 Protocol10

леший,полуночница,полуденница - это навскидку

7
OculusMortem Protocol10

Лешии, прибожки (Божонтки), полуденницы, стрыга, игоша и другие. Причем не только существа, но и стиль общения и обращения: Кметы и солтысы это вам не сэры и мистры.

4
Skyrim8102 Protocol10

Например, если взять все части игры ведьмака то попробую перечислить : леший , полуденица, полуночница, водяные, русалки, мавки ( дриады , наяды ),домовые, волколаки, прибожки, стрыга. Из рун : руна Бога Сварога, Бога Перуна, Бога Велеса, Дажбога , Стрибога ,Чернобога, Морена , Богиня Дэвана. Вот тебе в студию . Зенки прочисти и МАТ ЧАСТЬ УЧИ ПОЗОРНИК - почти весь Мир знает наших Родовых славянских предков светлых Богов , существ НАВЬЕГО мира и ДУХОВ ХРАНИТТЕЛЕЙ. Вот так.

4