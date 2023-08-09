Сапковский заявил, что "Ведьмак" никогда не был связан со славянской мифологией напрямую ©

На прошлой неделе автор «Ведьмака» Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новым романом в знаменитой фэнтезийной серии, положив конец десятилетнего «безрыбья» для поклонников своего творчества.

Согласно переводу интервью Reddit, Сапковский решил поспорить с той половиной общественность, которые от чего-то считают, что мир «Ведьмака» вдохновлен славянской мифологией. Литератор подчеркнул, что при написании серии рассказов он черпал вдохновение из разных эпох и культур — так, например, на создание Нильфгаардской империи его вдохновляла история империи Римской.

Славянская мифология восходит к древним славянским народам Восточной Европы. Эта группа на самом деле охватывает значительно большее количество стран, чем вы думаете, включая Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Боснию, Сербию, Хорватию, Македонию и многие другие.

Игры же по мотивам от студии CD Projekt Red особенно сильно основаны на типичном средневековом европейском сеттинге, и поэтому можно было бы предположить, что они могут включать в себя славянские мотивы.