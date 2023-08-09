Сапковский заявил, что "Ведьмак" никогда не был связан со славянской мифологией напрямую

На прошлой неделе автор «Ведьмака» Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новым романом в знаменитой фэнтезийной серии, положив конец десятилетнего «безрыбья» для поклонников своего творчества.
Согласно переводу интервью Reddit, Сапковский решил поспорить с той половиной общественность, которые от чего-то считают, что мир «Ведьмака» вдохновлен славянской мифологией. Литератор подчеркнул, что при написании серии рассказов он черпал вдохновение из разных эпох и культур — так, например, на создание Нильфгаардской империи его вдохновляла история империи Римской.
Славянская мифология восходит к древним славянским народам Восточной Европы. Эта группа на самом деле охватывает значительно большее количество стран, чем вы думаете, включая Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Боснию, Сербию, Хорватию, Македонию и многие другие.
Игры же по мотивам от студии CD Projekt Red особенно сильно основаны на типичном средневековом европейском сеттинге, и поэтому можно было бы предположить, что они могут включать в себя славянские мотивы.
Это что, жадный и продажный пан Сапек намекает, что за дополнительное бабло он и книжных персов отретконит, искупав их в гуталине?
Да нет что вы, чисто душевный посыл😅
все так любят упоминать о жадности продажности пана анджея, чет забывая о том, что у него заболел сын, из-за чего сапковский и попытался стрясти бабла с редов. не помогло - сын умер, но тысячи викторов дукоффых продолжают писать, что пшек зажралсо и хочет больше бабла
при этом, не обращая внимания на то, что рэды с этих же дурачков стрясли бабки за отвратительный багованый кал с примитивным сюжетиком для 12+ и псевдовыбором, который ни на что не влияет, ведь все концовки по своей сути одинаковы
Братья Славяне объединяйтесь в борьбе с ящером Сапковским.
Нильфы больше на Рейх похожи, мы топ раса а все остальные тупо рабы.
А то что половина всех монстров взята из славянской мифологии это так мелочь, склероз что ли у него начался
Нет у них этого. Нильфы гораздо более терпимы, чем северяне. Сходство с Германией по большей части заслуга игры.
Всегда было стойкое ощущение, что те кто орут, что Ведьмак это славянское фэнтези, просто не знакомы с первоисточником. Ну или выдают желаемое за действительное.
Фентези в принципе такой жанр, который не базируется на каком-то национальном фольклоре. Но ведьмак особый случай, основа у него это фентези, которое он стебет, а начинка напихана славянская- монстры такие как василиск или русалка не встречаются в классическом фентези. И получается, что это славянский взгляд на классическое фентези учитывая, что сам автор поляк
это шизики из СНГ тока орут, только потому что сами себе чё-то нафантазировали и пытаются выдать за истину
Например, если взять все части игры ведьмака то попробую перечислить : леший , полуденица, полуночница, водяные, русалки, мавки ( дриады , наяды ),домовые, волколаки, прибожки, стрыга. Из рун : руна Бога Сварога, Бога Перуна, Бога Велеса, Дажбога , Стрибога ,Чернобога, Морена , Богиня Дэвана. Вот тебе - почти весь Мир знает наших Родовых славянских предков светлых Богов , существ НАВЬЕГО мира и ДУХОВ ХРАНИТЕЛЕЙ, так как после серии игр уже изучили и прочли и изучили нашу древнеславянскую культуру и фольклор . А неславянкое , - там оружие броня и города в европейском средневековом стиле, во и всё.
"василиск или русалка не встречаются в классическом фентези" тогда Гарри Поттер тоже имеет славянский взгляд на классическое фентези))))
Сапковский над этим большей частью стебется, чем пытается выдать это за что-то серьезное. Рунный камень Пирог и рунный камень Творог все, надеюсь, помнят?
Пан Сапковский просто хочет набить себе побольше аудитории к грядущим книгам.
Ну правды ради в играх даже больше славянского фольклора, чем в книгах. Книжки вполне классическое европейское фэнтэзи с кучей заимствований и прообразов. Не без ноток восточноевропейского колорита конечно, но от славянского там только названия некоторых монстров, которые в 1 случае из 10 имеют что-то общее с привычными образами. Так что лорно, это солянка из разного фольклора, не претендующая на большую глубину и продуманность.
по факту
Комментаторы книг не читали и кукарекают как под копирку это абстракцию, от нетфликс, которую выблевали продюссеры провального, деградантского сериала и продажный писатель, который ради лишней монеты продаст мать. Он всё, что угодно скажет чтобы срубить деньгу. Тьфу.
Мне всегда казалось, что Нильфгаард это Речь Посполита, которые разговаривают на "Старшей Речи" и являются "центром культуры" . А Нордлинги - те же "дикие и неграмотные русы". А так да, Ведьмак это европейское Фэнтези, тот же Арондит отсылка к Королю Артуру
Странная конечно аналогия, как минимум не думаю, что поляки бы поняли что нифльгардцы это поляки. в играх они себя по другому показывают. Может быть, но в более широком плане мне видится, что север это как раз все славянские государства, Словакия, Сербия, Польша, Россия и прочие, которые на самом деле холодны друг к другу, не сильно собраны, а нильфгардская империя это Германия, которая нормально так потрепала славян. Вот они как раз потомки " старшей крови".
Бредятина. Нильфы - вдохновлены немцами. Там у них на территории была и Священная Римская Империя, и Пруссия, которая всем насовала, особенно в 19 веке. И это прослеживается: Нильфы кажутся точными, прагматичными, расчётливыми. Речь Посполитая, она же Польша, больше смахивают на Реданию. У них схожие гербы. И Реданцы одни из самых гордых нордлингов, особенно периода Радовида 5, по крайней мере так кажется.
Вы оба обсуждаете игры, а не книги. В книгах нет особых аллюзий ни на Германию, ни на Польшу, ни тем более Русь. Это максимально обезличенная средневековая центральная Европа. Которая на Русь была похожа чуть менее, чем никак.
сейчас бы говорить, что Россия это славянское государство)) это ж многонациональная федерация, где подавляющее большинство республик не имеет ничего общего со славянами. Все равно, что сказать что США это индейское государство)
Когда читал книги и играл игру не было ощущения, что это славянская мифология. Лишь в некоторых местах в самой игре и то мелочи. Вторая часть игры так и вообще ни каких ассоциаций не вызывает. И славян попрошу не конкретизировать по современной географии. Это было давно так пусть останется в оригинале.
гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв
Славянской мифологии в ведьмаке столько же сколько в властелине колец.
садись 2
Хоть одно существо из славянской мифологии в ведьмаке в студию.
леший,полуночница,полуденница - это навскидку
Лешии, прибожки (Божонтки), полуденницы, стрыга, игоша и другие. Причем не только существа, но и стиль общения и обращения: Кметы и солтысы это вам не сэры и мистры.
Например, если взять все части игры ведьмака то попробую перечислить : леший , полуденица, полуночница, водяные, русалки, мавки ( дриады , наяды ),домовые, волколаки, прибожки, стрыга. Из рун : руна Бога Сварога, Бога Перуна, Бога Велеса, Дажбога , Стрибога ,Чернобога, Морена , Богиня Дэвана. Вот тебе в студию . Зенки прочисти и МАТ ЧАСТЬ УЧИ ПОЗОРНИК - почти весь Мир знает наших Родовых славянских предков светлых Богов , существ НАВЬЕГО мира и ДУХОВ ХРАНИТТЕЛЕЙ. Вот так.