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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 030 оценок

Энтузиаст запустил "Ведьмака 3" на Android-смартфоне

Simple Jack
Новости

Пользователь Reddit под ником ROGUE-Pamu_Love запустил The Witcher 3: Wild Hunt на Android-смартфоне OnePlus 11. Для этого он использовал эмуляторы Suyu и Sudachi.

Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Энтузиаст отметил, что в «Ведьмака 3» вполне можно сыграть, но имеются небольшие визуальные ошибки, а максимальный FPS стоит ограничить в 30 кадров (данный показатель достигается при масштабировании 0,5x). Нагрев смартфона при этом не превышает 40°С.

В ноябре 2023 года YouTube-блогер Mark Korolev запустил The Witcher 3: Wild Hunt на смартфоне Nubia Z50 с аналогичным процессором. По ходу эксперимента игра выдавала всего 13-17 FPS.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Выглядит лучше чем на NIntendo Switch

12
Ozzyka

На прошитом свиче с разгоном и модом на графику, выглядит отлично

-1
Кроллег

Ага. Вот только это версия именно с сыча.

Запускал я модифицированного ведьмака с сыча только и близко не на таком телефоне. 10-15 неиграбельных кадров вышло. Snapdragon 7+ Gen2 +12 оперативки в 1х масштабировании. Чего такого сверхъестественного сделал "энтузиаст" - ума не приложу. Игры с сыча давно запускают все, кому не лень, останавливаясь только на тех проектах, которые их телефоны потянули.

1
Рома1981

Ждём на домофоне

2
da2dy

на зубной щетке же!

1
РикоЧико

На тесте беременности.

4
Lazy Mutton РикоЧико

Спидран надо будет.

1
Madiark

Вот для чего нужны мощные процы и гпу на смартфонах

1
r23dom

Nubia Z50??? а как же айфон, он же самый мочьный,

1
warp 37

Надо Feral Interactive больше работать над портами - тогда и игры появятся.

С другой стороны, тот же Switch гораздо слабее современных смартфонов - значит, теоретически, игры должны нормально работать.

0
CleverJishnu

А было бы прикольно, если бы портировали на андроид.

Начинаю ловить себя на мысли - что играть на Андроиде куда удобнее чем на ПК или приставках.

-10
Unicorling

На смартфоне невозможно играть даже в Stardew Valley, не то что в такие игры

2