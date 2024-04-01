Энтузиаст запустил "Ведьмака 3" на Android-смартфоне

Пользователь Reddit под ником ROGUE-Pamu_Love запустил The Witcher 3: Wild Hunt на Android-смартфоне OnePlus 11. Для этого он использовал эмуляторы Suyu и Sudachi.
Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Энтузиаст отметил, что в «Ведьмака 3» вполне можно сыграть, но имеются небольшие визуальные ошибки, а максимальный FPS стоит ограничить в 30 кадров (данный показатель достигается при масштабировании 0,5x). Нагрев смартфона при этом не превышает 40°С.
В ноябре 2023 года YouTube-блогер Mark Korolev запустил The Witcher 3: Wild Hunt на смартфоне Nubia Z50 с аналогичным процессором. По ходу эксперимента игра выдавала всего 13-17 FPS.
Выглядит лучше чем на NIntendo Switch
На прошитом свиче с разгоном и модом на графику, выглядит отлично
Ага. Вот только это версия именно с сыча.
Запускал я модифицированного ведьмака с сыча только и близко не на таком телефоне. 10-15 неиграбельных кадров вышло. Snapdragon 7+ Gen2 +12 оперативки в 1х масштабировании. Чего такого сверхъестественного сделал "энтузиаст" - ума не приложу. Игры с сыча давно запускают все, кому не лень, останавливаясь только на тех проектах, которые их телефоны потянули.
Ждём на домофоне
на зубной щетке же!
На тесте беременности.
Спидран надо будет.
Вот для чего нужны мощные процы и гпу на смартфонах
Nubia Z50??? а как же айфон, он же самый мочьный,
Надо Feral Interactive больше работать над портами - тогда и игры появятся.
С другой стороны, тот же Switch гораздо слабее современных смартфонов - значит, теоретически, игры должны нормально работать.
А было бы прикольно, если бы портировали на андроид.
Начинаю ловить себя на мысли - что играть на Андроиде куда удобнее чем на ПК или приставках.
На смартфоне невозможно играть даже в Stardew Valley, не то что в такие игры