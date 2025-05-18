Йеннифэр в "Ведьмаке 3" могла выглядеть совершенно иначе

Если вы играли в The Witcher 3, вы наверняка заметили несоответствие во внешности одного из героев. Речь, конечно же, идёт о Йеннифэр, которая в начальной заставке выглядит совершенно иначе, чем ее игровая модель. Теперь, спустя 10 лет после выхода игры, мы наконец узнаем, почему.

По случаю 10-летия The Witcher 3 Шимон Руснарчик из tvgry провел беседу с разработчиками из CD Projekt Red, в ходе которой было раскрыто много интересной информации. Среди прочего стало известно, что, хотя все персонажи в игре были созданы вручную, Йеннифэр изначально должна была стать исключением.

Как сказал Павел Мельничук, ведущий художник по персонажам «Ведьмака 3», команда действительно хотела, чтобы она была «по-настоящему воссозданным персонажем в игре». Для этого была найдена модель, проведен сеанс, в ходе которого было отсканировано ее лицо, а затем предпринята попытка воссоздать его в игровом движке. К сожалению, создатели «потерялись в этом процессе, и на этом пути возникло несколько осложнений, в том числе из-за отсутствия соответствующих навыков, технологических ограничений и т. д.

Была проблема, о которой мы изначально совершенно не подозревали: лица в «Ведьмаке» были довольно сильно стилизованы. Поэтому, когда мы сопоставили их с этим очень реалистичным персонажем, с реалистичными пропорциями и структурой лица, она слишком выделялась. Поэтому мы приняли решение изготовить всех персонажей вручную.

Однако отсканированная версия Йеннифэр не была полностью удалена из игры — ее все еще можно увидеть во вступительном видеоролике. Видно, что ее лицо выглядит совершенно иначе, чем у модели, представленной в игре.

Разумеется, игроки заметили эту разницу сразу после релиза, и их мнения разделились. Некоторые считают, что сделанная создателями модель выглядит лучше, а другие, наоборот, предпочитают лицо отсканированной модели.

Я рада, что они изменили ее облик в начальной сцене. Ее модель персонажа теперь хорошо соответствует.

На самом деле я думаю ровно наоборот. Модель лица в кат-сцене гораздо точнее соответствует тому, как она должна выглядеть. В игре ее черты слишком похожи на модель.

Напомним, что завтра «Ведьмак 3: Дикая Охота» отметит 10-летие со дня выхода, которая состоялась ровно в полночь с 18 на 19 мая 2015 года.