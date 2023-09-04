Kotobukiya представила бисёдзё-фигурку Цири из The Witcher 3: Wild Hunt

Японская компания Kotobukiya, известная своими высококачественными фигурками, представила новое потрясающее пополнение в линейке Bishoujo: фигурку Цири из популярной из The Witcher 3: Wild Hunt. Фигурка была анонсирована еще в июле, одновременно с женской версией Геральта, однако на днях она стала доступна для предварительного заказа в официальном интернет-магазине Kotobukiya.
Высота фигурки, созданной скульптором Йошики Фуджимото в масштабе 1/7, составляет порядка 222 мм. Ее стоимость с учетом налогов составит 22 000 иен, то есть примерно 14500 рублей. Начало продаж - март 2024 года.
Данная фигурка входит в известную серию Bishoujo, то есть в ней использованы репродукции великолепных иллюстраций Шуньи Ямаситы. Анонс фигурки сопровождался трейлером, в котором Цири была показана во всех ракурсах, с которым вы можете ознакомиться ниже.
Вот как описывает фигурку сама компания Kotobukiya.
Мрачная фэнтезийная серия ролевых игр The Witcher от CD PROJEKT RED пополнила линейку BISHOUJO! Вторая фигурка посвящена Цири - Детю Пророчества! Цири, известная как потомок древних эльфов, выглядит элегантно и величественно. В основу фигурки легли иллюстрации Шуньи Ямаситы, на которых изображены грация и сила этой могущественной волшебницы.
Одной из наиболее примечательных деталей данной статуэтки является использование различных техник лепки и покраски, например, складок на рубашке, придающих ей легкость, и тяжелых текстур, напоминающих кожу, что в целом придает статуэтке реалистичность.
Мягкие места мягкие?
Ну... норм в целом.