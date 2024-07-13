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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 28 239 оценок

Моддер добавил 15 новых заданий в The Witcher 3

monk70
Новости

Моддер PaulR0013 выпустил новый мод для The Witcher 3 Next-Gen, который добавляет в игру 15 новых квесов. По словам создателя, мод превратит некоторые игровые действия в настоящие побочные задания.

Для тех, кто не знает, в The Witcher 3 есть множество побочных заданий. Эти действия часто приводят к получению наград, а иногда и уникальных взаимодействий и диалогов. Однако они не отслеживаются в журнале и не содержат уведомлений, которые помогали бы игроку их выполнять.

Итак, этот мод превращает эти действия в совершенно новые (уникальные) задания. Когда действие срабатывает, этот мод открывает задание и обеспечивает отслеживание с помощью целей, карт и описаний журнала.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Однако учтите, что вам понадобятся расширения Hearts of Stone и Blood & Wine. Если у вас их нет, вы не сможете его использовать.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Asmodeus_AGR

Потом ломается вся игра на*уй и пздц.

6
Anton Shvyrkov

Это ещё 1 квест на скрытого босса, называется, попробуй всё починить и не пролюбить пару десятков часов игры. :D

0
Dmitriy_1981

Что-то не помню я таких квестов, которые хоть как-то не отражались в журнале. Те же сайды имеют небольшое короткое описание. Надеюсь, не вылавливание отдельного сундука в этом моде переделано в квест?... Из описания ничего не понятно.

1
FjordNord

Все-таки это новые задания или теперь случайные события просто в журнале будут появляться?

0