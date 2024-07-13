Моддер добавил 15 новых заданий в The Witcher 3

Моддер PaulR0013 выпустил новый мод для The Witcher 3 Next-Gen, который добавляет в игру 15 новых квесов. По словам создателя, мод превратит некоторые игровые действия в настоящие побочные задания.
Для тех, кто не знает, в The Witcher 3 есть множество побочных заданий. Эти действия часто приводят к получению наград, а иногда и уникальных взаимодействий и диалогов. Однако они не отслеживаются в журнале и не содержат уведомлений, которые помогали бы игроку их выполнять.
Итак, этот мод превращает эти действия в совершенно новые (уникальные) задания. Когда действие срабатывает, этот мод открывает задание и обеспечивает отслеживание с помощью целей, карт и описаний журнала.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Однако учтите, что вам понадобятся расширения Hearts of Stone и Blood & Wine. Если у вас их нет, вы не сможете его использовать.
Потом ломается вся игра на*уй и пздц.
Это ещё 1 квест на скрытого босса, называется, попробуй всё починить и не пролюбить пару десятков часов игры. :D
Что-то не помню я таких квестов, которые хоть как-то не отражались в журнале. Те же сайды имеют небольшое короткое описание. Надеюсь, не вылавливание отдельного сундука в этом моде переделано в квест?... Из описания ничего не понятно.
Все-таки это новые задания или теперь случайные события просто в журнале будут появляться?