Моддер превратил "Гвинт" из The Witcher 3 в игру для взрослых

ПК-версия третьей части Ведьмака была модифицирована, чтобы превратить игру Гвинт в игру для взрослых. Модификация под названием Gwent XXX заменяет изображения на картах на иллюстрации с полностью обнаженными героинями, включая Трисс, Цири и Йеннифэр. Размер мода составляет около 68 Мб, его можно скачать здесь.
Ранее моддер добавил Лару Крофт в ремастер первой игры Tomb Raider, который вошёл в состав сборника Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft. Также было опубликовано видео графического мода HD Reworked Project для The Witcher 3, показывающее обновлённую локацию Каэр Трольде.
теперь Герольду от "гвинта" никак не отвертеться..
Опять? Таких модов навалом.
Ржака..
Но сам Гвинт игра Топ.