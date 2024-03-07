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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 26 671 оценка

Моддер превратил "Гвинт" из The Witcher 3 в игру для взрослых

Simple Jack
Новости

ПК-версия третьей части Ведьмака была модифицирована, чтобы превратить игру Гвинт в игру для взрослых. Модификация под названием Gwent XXX заменяет изображения на картах на иллюстрации с полностью обнаженными героинями, включая Трисс, Цири и Йеннифэр. Размер мода составляет около 68 Мб, его можно скачать здесь.

Ранее моддер добавил Лару Крофт в ремастер первой игры Tomb Raider, который вошёл в состав сборника Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft. Также было опубликовано видео графического мода HD Reworked Project для The Witcher 3, показывающее обновлённую локацию Каэр Трольде.

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13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
andgeka

теперь Герольду от "гвинта" никак не отвертеться..

6
Famiclone
4
Кей Овальд

Опять? Таких модов навалом.

1
SoRaS3

Ржака..

Но сам Гвинт игра Топ.

-2