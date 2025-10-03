Новый "Ведьмак" вызвал ажиотаж в книжных магазинах России

В день выхода романа «Перекресток воронов» мастера фэнтези Анджея Сапковского трафик сайтов крупнейших книжных магазинов вырос на 30%. Об этом сообщили аналитики МегаФона и розничной сети «Читай-город — Буквоед».
МегаФон зафиксировал, что интерес к книге начал расти еще за три дня до официального релиза, который состоялся 30 сентября. Кроме того, за полтора месяца до официального выхода книги более 15 тысяч человек оформили предзаказы, а в первый же день она разошлась тиражом свыше трех тысяч экземпляров только в сети «Читай-город — Буквоед».
«Для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3-5 тысяч экземпляров за полгода», — подчеркивают аналитики.
Центральные регионы России стали лидерами по количеству заказов новой книги Анджея Сапковского. Почти половина всех покупок (46%) пришлась на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Также большой интерес к новому роману Сапковского проявили Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Самара.
Самая активная группа покупателей — люди в возрасте от 35 до 44 лет (миллениалы), на которых пришлось 41% всех посетителей книжных сайтов. Далее следуют поколение Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новая история увлекла бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.
Роман «Перекресток воронов» мастера фэнтези Анджея Сапковского выходит 30 сентября одновременно со всем миром. Это первое произведение о Ведьмаке за более чем десятилетний перерыв в творчестве автора.
«Перекресток воронов» погружает читателя в самое начало истории о Ведьмаке. По сюжету юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ, которых прежде видел только в ведьмачьих учебниках.
А может это говорит о том, что качественной литературы все меньше и меньше выходит в РФ. И когда качественная литература выходит это, вызывает ажиотаж, который мы и видим.
Здесь еретик! Жгите его напалмом.
А если в ответку "Буратино" и "Солнцепек" ;)
Вот только каким боком тут книги Сапковского? Если это обычное тёмное фэнтези, каких навалом, а выезжает оно только на фанатах игровой серии.
Причем в электронном варианте эту графоманию можно было прочесть уже в декабре прошлого года. Тратить деньги на бумажное издание смысла нет, только место зря занимать будет на полке, потому что хлам.
P. S. Любителям тыкать в один из десяти значков: учитесь формулировать свои претензии словами. Поверьте, это развивает, это вам же самим полезно, и пригодится в жизни.
Вот это да, книга от известного автора одного из популярнейших фэнтези в Восточной Европе. После огромного перерыва, на фоне ностальгии и других крайне востребованных медийных проектов по франшизе, вдруг вызвала ажиотаж. Чудеса. Разве не на это был расчет Сапковского, схватившего перо?!
Было бы еще больше, если весной "Перекресток воронов" не появился в самиздате. Но при всей заявленной шумихе это все еще далеко от былого книжного ажиотажа нулевых, или даже сегодняшнего, применительно к иным писателям.
Например, очередной роман, прости господи, Ребекки Яросс расходится у нас тиражом в 40-50 тыс. экземпляров. О таком может мечтать не только польский пан или иные классики, но и куда как более успешные современники в лице того же Сандерсона.