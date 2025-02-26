CD Projekt RED напомнила о "Ведьмаке 4" раскрыв закулисье кинематографического трейлера

CD Projekt RED напомнила о «Ведьмаке 4», раскрывая закулисье кинематографического трейлера, представленного на The Game Awards 2024. Ролик, созданный совместно с Platige Image, показывает приключение Цири и её столкновение с древними традициями.
Главной темой трейлера стало противостояние двух героинь — деревенской жительницы Миони и ведьмачки Цириллы. Миони смирилась со своей судьбой, в то время как Цири бросает вызов предначертанному. В кульминации ролика ведьмачка убивает пещерное чудовище, но местные жители не рады её поступку, ведь он нарушает их обычаи. Этот момент подчёркивает главное отличие Цири от её наставника Геральта — она не скрывает своих эмоций.
Разработчики уделили особое внимание аутентичности. Они стремились передать дух книг Анджея Сапковского и славянскую атмосферу, используя игровые ассеты для максимального соответствия финальному продукту. Даже анимация монстра создавалась на основе движений реальных животных.
Хотя точная дата выхода «Ведьмака 4» остаётся загадкой, известно, что над игрой работает сотня опытных разработчиков.
Такое впечатление, что игры хотят постепенно превратить в мультфильмы... Вопрос так ставится, как будто этот ролик и есть их основная работа. Как будто речь и не идет ни о какой интерактивности, ни о каком геймплее, ни о каком участии игрока вообще. Нам сказали "Надо тут вот чувствовать вместе с героиней то-то и то-то..." и не фиг выпендриваться. Как будто о кино говорят, а не об игре.
Напомните, когда уволите Мэри Кенни.
Где шрэк?
Да хоть три сотни.
Какая уж разница, если ведьмака не будет, а будет "ведьмачка"!!
Как зовётся этот монстр/чудовище в саге ведьмака?
Стрыга.
Твоя жирная mаmа
" Похождения Ымгырской девы " , или " Нильфа атакует " должно быть в названии ... . Собственно - где наш Ведьмак , и продолжение ЕГО похождений ? Даёшь Геральта !!!
Лютик ухи поел с таким сюжетным поворотом , он чего теперя петь то будет ?
Офигеть, сколько работы и творческих мук. Пусть кто-нибудь еще скажет, что игры это не искусство.
Молодцы, ждём.
Безусловно получится новая превосходная серия игр по известной франшизе.