CD Projekt RED напомнила о "Ведьмаке 4" раскрыв закулисье кинематографического трейлера

CD Projekt RED напомнила о «Ведьмаке 4», раскрывая закулисье кинематографического трейлера, представленного на The Game Awards 2024. Ролик, созданный совместно с Platige Image, показывает приключение Цири и её столкновение с древними традициями.

Главной темой трейлера стало противостояние двух героинь — деревенской жительницы Миони и ведьмачки Цириллы. Миони смирилась со своей судьбой, в то время как Цири бросает вызов предначертанному. В кульминации ролика ведьмачка убивает пещерное чудовище, но местные жители не рады её поступку, ведь он нарушает их обычаи. Этот момент подчёркивает главное отличие Цири от её наставника Геральта — она не скрывает своих эмоций.

Разработчики уделили особое внимание аутентичности. Они стремились передать дух книг Анджея Сапковского и славянскую атмосферу, используя игровые ассеты для максимального соответствия финальному продукту. Даже анимация монстра создавалась на основе движений реальных животных.

Хотя точная дата выхода «Ведьмака 4» остаётся загадкой, известно, что над игрой работает сотня опытных разработчиков.