CD Projekt RED поделилась музыкальной композицией из трейлера The Witcher 4

Пётр Адамчик, музыкальный композитор предстоящей The Witcher 4, поделился песней "No Gods, Only Monsters", которую можно было услышать в недавнем трейлере игры.

Работа над The Witcher 4 станет четвертой совместной работой композитора и компании CD Projekt RED - ранее Адамчик уже работал над музыкальным сопровождением для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty и Thronebreaker: The Witcher Tales.

Дата выхода и платформы (помимо PC) The Witcher 4 на данный момент неизвестны.