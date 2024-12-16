CD Projekt RED поделилась музыкальной композицией из трейлера The Witcher 4

Пётр Адамчик, музыкальный композитор предстоящей The Witcher 4, поделился песней "No Gods, Only Monsters", которую можно было услышать в недавнем трейлере игры.
Работа над The Witcher 4 станет четвертой совместной работой композитора и компании CD Projekt RED - ранее Адамчик уже работал над музыкальным сопровождением для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty и Thronebreaker: The Witcher Tales.
Дата выхода и платформы (помимо PC) The Witcher 4 на данный момент неизвестны.
в 2026 м выйдет, ну край с с переносами на 27й
Если люди смогли дождаться сталкер 2, то и это дождутся))
Что за сверх люди будут из тех кто дождался хл3))
Интересно какого главного героя они поставят в проекте Sirius
В игре темнокожие и азиатские ведьмаки будут? И Цири будет романсить только с девочками, или мальчики тоже будут?
В Киберпанке можно было на "обе стороны поиграть", так что и тут они не упустят возможности это реализовать.
По книге, Цири бисексуалка, так что...
4.20 - 4.52 коротенький тречок, всего 32 секунды.
и эту новость щас заминусуют, к чему хейт так и не понял
Это как с киберпанком. Мыши колются, с пеной у рта минусят, но продолжают жрать кактус и с животной жадностью играть в игры, которые они "таааааак ненавидят".
Напомнило недавний случай с додиком из ixbt, который второго сталкера не покупал, ему его просто подарили. И он даже не скачивал его, просто установил на компьютер, чтобы посмотреть как игра запускается.
какая то какофония из звуков.