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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 678 оценок

CD Projekt RED поделилась музыкальной композицией из трейлера The Witcher 4

AceTheKing
Новости

Пётр Адамчик, музыкальный композитор предстоящей The Witcher 4, поделился песней "No Gods, Only Monsters", которую можно было услышать в недавнем трейлере игры.

Работа над The Witcher 4 станет четвертой совместной работой композитора и компании CD Projekt RED - ранее Адамчик уже работал над музыкальным сопровождением для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty и Thronebreaker: The Witcher Tales.

Дата выхода и платформы (помимо PC) The Witcher 4 на данный момент неизвестны.

6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Чизбургер

в 2026 м выйдет, ну край с с переносами на 27й

5
Фризостат

Если люди смогли дождаться сталкер 2, то и это дождутся))

8
-zotik- Фризостат

Что за сверх люди будут из тех кто дождался хл3))

0
NikitaMin44

Интересно какого главного героя они поставят в проекте Sirius

1
Radamel Falcao

В игре темнокожие и азиатские ведьмаки будут? И Цири будет романсить только с девочками, или мальчики тоже будут?

0
OnlyWatch

В Киберпанке можно было на "обе стороны поиграть", так что и тут они не упустят возможности это реализовать.

1
Boogie-man

По книге, Цири бисексуалка, так что...

1
BatMAXimusDM

4.20 - 4.52 коротенький тречок, всего 32 секунды.

0
Tommy.

и эту новость щас заминусуют, к чему хейт так и не понял

-1
Антон Патриарх Логвинов

Это как с киберпанком. Мыши колются, с пеной у рта минусят, но продолжают жрать кактус и с животной жадностью играть в игры, которые они "таааааак ненавидят".

Напомнило недавний случай с додиком из ixbt, который второго сталкера не покупал, ему его просто подарили. И он даже не скачивал его, просто установил на компьютер, чтобы посмотреть как игра запускается.

0
Joker978

какая то какофония из звуков.

-4