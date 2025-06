"Это безумие": Даниэль Вавра удивился технологической демонстрации The Witcher 4"

Вчера в рамках презентации State of Unreal 2025 студия CD Projekt RED впервые подробно показала новую часть игровой саги "Ведьмак". Хотя представленный материал был не полноценным геймплеем, а технической демонстрацией, он дал ясное представление о том, насколько амбициозным будет визуальный и технологический уровень The Witcher 4. На экране развернулся масштабный и мрачный мир с плотной атмосферой, фотореалистичной графикой, продвинутыми погодными эффектами и новой системой освещения. Демонстрация не осталась незамеченной — даже среди признанных ветеранов индустрии.

Особенно ярко на неё отреагировал Даниэль Вавра — геймдизайнер, стоявший у истоков Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II и Kingdom Come: Deliverance. Он назвал увиденное буквально "безумием", отдельно отметив, что такой уровень графики на базовой PlayStation 5 — это настоящий технологический прорыв. В своей публикации в X (бывший Twitter) Вавра эмоционально воскликнул:

OK, запускать это на базовой PS5 — безумие, и привычное кликбейтное выражение 'это меняет всё' в этот раз реально уместно!

— написал геймдизайнер.

Тем не менее, несмотря на впечатления от презентации и похвалу в адрес команды CD Projekt RED, Вавра остался верен убеждениям. Он напомнил, что его студия Warhorse Studios по-прежнему придерживается CryEngine и не планирует переходить на Unreal Engine 5. По его словам, хотя его коллеге и проделали блестящую работу с новыми технологиями, он отдаёт предпочтение проверенным и глубоко изученным инструментам, с которыми команда уже многократно добивалась успеха.

Что же касается самой демонстрации, то она вызвала настоящий всплеск обсуждений — в том числе и среди поклонников, которые пытаются угадать, что именно из увиденного окажется в финальной версии игры. Как стало известно действие The Witcher 4 развернётся в суровом, магически нестабильном регионе Ковир. Подробнее о том, что может ждать игроков в новой части мы рассказали в отдельной статье:

Пока что официальной даты выхода у The Witcher 4 нет. По предварительным данным, релиз игры состоится не раньше 2027 года. И только тогда мы сможем убедиться, насколько амбициозная техническая демонстрация действительно отражала финальное качество и масштаб будущей игры.