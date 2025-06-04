"Это безумие": Даниэль Вавра удивился технологической демонстрации The Witcher 4"

Вчера в рамках презентации State of Unreal 2025 студия CD Projekt RED впервые подробно показала новую часть игровой саги "Ведьмак". Хотя представленный материал был не полноценным геймплеем, а технической демонстрацией, он дал ясное представление о том, насколько амбициозным будет визуальный и технологический уровень The Witcher 4. На экране развернулся масштабный и мрачный мир с плотной атмосферой, фотореалистичной графикой, продвинутыми погодными эффектами и новой системой освещения. Демонстрация не осталась незамеченной — даже среди признанных ветеранов индустрии.
Особенно ярко на неё отреагировал Даниэль Вавра — геймдизайнер, стоявший у истоков Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II и Kingdom Come: Deliverance. Он назвал увиденное буквально "безумием", отдельно отметив, что такой уровень графики на базовой PlayStation 5 — это настоящий технологический прорыв. В своей публикации в X (бывший Twitter) Вавра эмоционально воскликнул:
OK, запускать это на базовой PS5 — безумие, и привычное кликбейтное выражение 'это меняет всё' в этот раз реально уместно!
— написал геймдизайнер.
Тем не менее, несмотря на впечатления от презентации и похвалу в адрес команды CD Projekt RED, Вавра остался верен убеждениям. Он напомнил, что его студия Warhorse Studios по-прежнему придерживается CryEngine и не планирует переходить на Unreal Engine 5. По его словам, хотя его коллеге и проделали блестящую работу с новыми технологиями, он отдаёт предпочтение проверенным и глубоко изученным инструментам, с которыми команда уже многократно добивалась успеха.
Что же касается самой демонстрации, то она вызвала настоящий всплеск обсуждений — в том числе и среди поклонников, которые пытаются угадать, что именно из увиденного окажется в финальной версии игры. Как стало известно действие The Witcher 4 развернётся в суровом, магически нестабильном регионе Ковир. Подробнее о том, что может ждать игроков в новой части мы рассказали в отдельной статье:
Пока что официальной даты выхода у The Witcher 4 нет. По предварительным данным, релиз игры состоится не раньше 2027 года. И только тогда мы сможем убедиться, насколько амбициозная техническая демонстрация действительно отражала финальное качество и масштаб будущей игры.
Это не безумие, это мошенничество :)
Зато школоте и IXBT не понравилось. Куда там Вавре до неё.
Лови заслуженные оценки своему высеру, школотрон. Я лучше IXBT поверю, чем вокнутому Вавре, который на скаку переобувается в последнее время.
У вас в классе чтоли секта верующих в казуалов и любителей Геншина за деньги? Попробуй лучше анализировать информацию, а не просто верить на слово тем, кто даже не разбирается и не играет в игры, а если играет, то на уровне моего бати.
да это сектанты бибы и бобы, они хавают, что им с лопаты насыпают
"Это безумие": Даниэль Вавра удивился отсутствию фпс в релизе
Да сколько можно, почему все в сотый раз верят в одно и то же? Никогда такого не было, что бы технодемка была супер крутой но на релизе все будет урезанно в десять раз. Особенно проджекты, которые что в 3 ведьмаке графику резали что в киберпанке. Но неее, вот в ЭТОТ раз ТОЧНО будет так как показывают и говорят, да да.
А по факту, уверен на 200% в ультра забагованном релизе и производительностью уровня UE5, то есть гов*о. С учетом что игра опен ворлд.
крайзис такой:
а потом выяснится что 4 ведьмак будет багованным нечто на уровне релиза киберпука и его 1.5 года будут фиксить патчами по 100+ гигов как сталкер 2, но всё равно он будет идти в рваные 30-40 фпс на средних потому что оптимизон у него будет как у гта 4 на PS3
да, это безумие, которое к релизу нехило подрежут
Обычный мультик на еу5. Все мультики на еу5 красивые
да у MK1 тоже был хоть короткий но красивый мультик и чё вышло в итоге... сами знайте
Этот тут как тут со своим ПОПУлизмом.
Видимо, под нее какую-нибудь 6090 или 7090 придется брать, чтобы поиграть на максах с длсс с лучами.