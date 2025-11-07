Создатель "Ведьмака" не планирует играть в игры от CDPR

Популярность «Ведьмака» в наши дни связана либо с играми, либо с сериалом Netflix, но давайте не будем забывать, с чего все началось: на страницах книг Анджея Сапковского. Несмотря на то, что он является создателем вселенной, автор не принимает активного участия в разработке RPG от CDPR, но вряд ли он сильно об этом сожалеет, поскольку никогда не играл в игры и не планирует етого начинать, не потому, что питает неприязнь к CDPR, а потому, что «это не развлечение для меня», как он рассказал GamesRadar+.
Его ответ не изменился с 2023 года, когда он сказал, что у него нет времени на игры, а франшиза «Ведьмак» определенно отнимет его много.Возможно, это даже к лучшему, что сотрудники CDPR не донимают его различными вопросами и позволяют ему спокойно заниматься тем, что ему действительно нравится.
«Между мной и играми нет никакого сотрудничества», — поделился он. «Сейчас, если они и спрашивают меня о чем-то, то это происходит настолько редко, что об этом даже не стоит упоминать»
Как упомянул GR+, такое мирное сосуществование было не всегда: в 2019 году компания CD Projekt Red урегулировала судебный иск с Сапковским после того, как The Witcher 3 оказалась намного успешнее, чем прогнозировалось, из-за чего писатель захотел получить роялти в размере $16 миллионов.
Хочется надеяться, что мы не услышим никаких драматических историй, и компания CDPR сможет выпустить The Witcher 4 в том виде, в котором она ее задумала.
Как будто дед вообще знает как пользоваться компьютером.
что за новости)))??? я не могу....реально кому не срать на него....
Ха-ха-ха, популярность от сериала от нешлюкса🤣🤣🤣 // Сергей Николаев
Груз у тебя че осеннее обострение? Почему посты опять г**но?
Ясно. Чем еще не будет занят старыц пердун? Ждем блогов
ну странный заголовок.у него времени на игры нет вообще, а заголовок звучит так, будто он в игры играет, но ведьмак ему противен,как-то так
А в GTA VI типа будет играть, да?
Да он старый дед 48 года рождения, чё вы хотели?
Логично, мало кто с его поколения гамает в игры.
Ему пузенько мешать будет