Создатель "Ведьмака" не планирует играть в игры от CDPR

Популярность «Ведьмака» в наши дни связана либо с играми, либо с сериалом Netflix, но давайте не будем забывать, с чего все началось: на страницах книг Анджея Сапковского. Несмотря на то, что он является создателем вселенной, автор не принимает активного участия в разработке RPG от CDPR, но вряд ли он сильно об этом сожалеет, поскольку никогда не играл в игры и не планирует етого начинать, не потому, что питает неприязнь к CDPR, а потому, что «это не развлечение для меня», как он рассказал GamesRadar+.

Его ответ не изменился с 2023 года, когда он сказал, что у него нет времени на игры, а франшиза «Ведьмак» определенно отнимет его много.Возможно, это даже к лучшему, что сотрудники CDPR не донимают его различными вопросами и позволяют ему спокойно заниматься тем, что ему действительно нравится.

«Между мной и играми нет никакого сотрудничества», — поделился он. «Сейчас, если они и спрашивают меня о чем-то, то это происходит настолько редко, что об этом даже не стоит упоминать»

Как упомянул GR+, такое мирное сосуществование было не всегда: в 2019 году компания CD Projekt Red урегулировала судебный иск с Сапковским после того, как The Witcher 3 оказалась намного успешнее, чем прогнозировалось, из-за чего писатель захотел получить роялти в размере $16 миллионов.

Хочется надеяться, что мы не услышим никаких драматических историй, и компания CDPR сможет выпустить The Witcher 4 в том виде, в котором она ее задумала.