В четвёртой части "Ведьмака" появится карточная игра "Гвинт"

Руководитель онлайн-сервисов CD Projekt Red Лешек Крупинский подтвердил, что у студии есть планы по внедрению «Гвинт» в новую часть «Ведьмака». Это стало ответом на вопрос фаната в соцсетях.

У нас есть планы на «Гвинт» в The Witcher 4.Лешек Крупинский

«Гвинт», впервые упомянутый в книгах Анджея Сапковского, стал популярным благодаря The Witcher 3: Wild Hunt и позже превратился в отдельную игру. Разработчики четвёртой части ранее не дали конкретного ответа на присутствие «Гвинта» в игре.

Стоит также упомянуть, что ранее разработчики опровергли слухи о замене модели Цири после анонса трейлера на The Game Awards, подтвердив, что изменений не планируется.