Будущий контент Witchfire подробно описан в новой дорожной карте ©

Вскоре после релиза Witchfire в раннем доступе разработчик The Astronauts представил дорожную карту, в которой подробно описывается будущий контент для игры. В ней говорится о том, что крупные обновления с новым контентом планируется выпускать каждые два месяца, но нет уверенности в том, что удастся выдержать такой темп.

По замыслу студии, к моменту окончания периода раннего доступа в Witchfire будет 6 отдельных карт, из которых на данный момент названы только три: Замок Айронгейт, Алое побережье и Ведьмина гора. Первые две уже присутствуют в игре, а еще 3 безымянные карты и Ведьмина гора планируются к выпуску в ближайшее время.

Наиболее вероятно, что первой из этих карт станет "Ведьмина гора". На карте будут установлены свои правила игры, и студия описывает ее как большой рейдовый уровень. Также планируется, что в игре появится не менее 6 боссов, 46 типов врагов, 31 вид оружия, 24 магических предмета, 20 заклинаний, а также неуказанное количество новых ловушек, катаклизмов и NPC.

Первое крупное обновление для Witchfire, выход которого запланирован на вторую половину ноября, получит кодовое название GGU. В нем будет представлен как новый так и переработанный контент, присутствующий в первоначальном релизе игры. Планируется также внести изменения в основной геймплей Witchfire, включая ребалансировку системы уровней, усиление контроля игрока над бедствиями и общую модернизацию Arcana.

Релиз Witchfire состоялся в сентябре в виде раннего доступа в Epic Games Store.