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Witchfire 20.09.2023
7.9 329 оценок

Будущий контент Witchfire подробно описан в новой дорожной карте

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Gruz_
Новости

Вскоре после релиза Witchfire в раннем доступе разработчик The Astronauts представил дорожную карту, в которой подробно описывается будущий контент для игры. В ней говорится о том, что крупные обновления с новым контентом планируется выпускать каждые два месяца, но нет уверенности в том, что удастся выдержать такой темп.

По замыслу студии, к моменту окончания периода раннего доступа в Witchfire будет 6 отдельных карт, из которых на данный момент названы только три: Замок Айронгейт, Алое побережье и Ведьмина гора. Первые две уже присутствуют в игре, а еще 3 безымянные карты и Ведьмина гора планируются к выпуску в ближайшее время.

Наиболее вероятно, что первой из этих карт станет "Ведьмина гора". На карте будут установлены свои правила игры, и студия описывает ее как большой рейдовый уровень. Также планируется, что в игре появится не менее 6 боссов, 46 типов врагов, 31 вид оружия, 24 магических предмета, 20 заклинаний, а также неуказанное количество новых ловушек, катаклизмов и NPC.

Первое крупное обновление для Witchfire, выход которого запланирован на вторую половину ноября, получит кодовое название GGU. В нем будет представлен как новый так и переработанный контент, присутствующий в первоначальном релизе игры. Планируется также внести изменения в основной геймплей Witchfire, включая ребалансировку системы уровней, усиление контроля игрока над бедствиями и общую модернизацию Arcana.

Релиз Witchfire состоялся в сентябре в виде раннего доступа в Epic Games Store.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
NedmeS

Крайне странное решение делать почти четыре десятка стволов, при условии что одновременно можно использовать только два.

5
RickeyIMBA

так игра вроде как соулс рогалик, почему бы нет, люди будут качать то что нравится и бегать с этим

7
Siroy

Эээ? Они ведь не серьезно? Автор почему-то не указал дополнительную инфу от разрабов:

Спойлер

• Объем контента — 6 карт
• Замок Айронгейт (большая карта, уже в игре)
• Алый Берег (большая карта, уже в игре)
• [отредактировано] (большая карта)
• [отредактировано] (большая карта)
• [отредактировано] (маленькая карта, соответствующая нашему уникальному игровому режиму)
• Ведьмина гора (большой рейдовый уровень со своими правилами игры)
• Минимум 6 боссов: 5 фамильяров и ведьма (на данный момент 2 фамильяра)
• Не менее 46 типов врагов (на данный момент 22 типа врагов)
• Не менее 31 типа оружия (7 на данный момент)
• Минимум 24 магических предмета (на данный момент 9)
• Не менее 20 заклинаний (9 на данный момент)

Т.е. две крохотные арены раннего доступа, названы "большими картами" и составляют аж треть от планируемого объёма арен. WAT?!

Ну-у-у... я так не играю.

2
Mihanbo

в игре на релизе доступно всего две крошечные карты,поэтому это не релиз а демка какая-то...

-3
Siroy

"Смищно". Где ты релиз увидел? Игра вышла в "ранний доступ".

Ликбез:

Спойлер

Ранний доступ (англ. early access), альфа-доступ (alpha-access) или платная альфа (paid-alpha) — модель финансирования в игровой индустрии, с помощью которой пользователи платят за игру на ранних стадиях создания (пре-альфа, альфа, бета) и получают доступ к предварительной полной версии, а разработчики могут использовать полученные средства для доведения игры до полноценного выпуска. Те, кто платит за ранний доступ, как правило, помогают в отладке игры, дают обратную связь, вносят предложения по улучшению игрового процесса, а в дальнейшем им может быть предоставлен доступ к особенному контенту игры. Ранний доступ более характерен для инди-игр, получающих за счёт него финансирование, и при этом может применяться наряду с другими способами привлечения средств, например, краудфандингом.

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