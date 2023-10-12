Будущий контент Witchfire подробно описан в новой дорожной карте

Вскоре после релиза Witchfire в раннем доступе разработчик The Astronauts представил дорожную карту, в которой подробно описывается будущий контент для игры. В ней говорится о том, что крупные обновления с новым контентом планируется выпускать каждые два месяца, но нет уверенности в том, что удастся выдержать такой темп.
По замыслу студии, к моменту окончания периода раннего доступа в Witchfire будет 6 отдельных карт, из которых на данный момент названы только три: Замок Айронгейт, Алое побережье и Ведьмина гора. Первые две уже присутствуют в игре, а еще 3 безымянные карты и Ведьмина гора планируются к выпуску в ближайшее время.
Наиболее вероятно, что первой из этих карт станет "Ведьмина гора". На карте будут установлены свои правила игры, и студия описывает ее как большой рейдовый уровень. Также планируется, что в игре появится не менее 6 боссов, 46 типов врагов, 31 вид оружия, 24 магических предмета, 20 заклинаний, а также неуказанное количество новых ловушек, катаклизмов и NPC.
Первое крупное обновление для Witchfire, выход которого запланирован на вторую половину ноября, получит кодовое название GGU. В нем будет представлен как новый так и переработанный контент, присутствующий в первоначальном релизе игры. Планируется также внести изменения в основной геймплей Witchfire, включая ребалансировку системы уровней, усиление контроля игрока над бедствиями и общую модернизацию Arcana.
Релиз Witchfire состоялся в сентябре в виде раннего доступа в Epic Games Store.
Крайне странное решение делать почти четыре десятка стволов, при условии что одновременно можно использовать только два.
так игра вроде как соулс рогалик, почему бы нет, люди будут качать то что нравится и бегать с этим
Эээ? Они ведь не серьезно? Автор почему-то не указал дополнительную инфу от разрабов:
• Объем контента — 6 карт
• Замок Айронгейт (большая карта, уже в игре)
• Алый Берег (большая карта, уже в игре)
• [отредактировано] (большая карта)
• [отредактировано] (большая карта)
• [отредактировано] (маленькая карта, соответствующая нашему уникальному игровому режиму)
• Ведьмина гора (большой рейдовый уровень со своими правилами игры)
• Минимум 6 боссов: 5 фамильяров и ведьма (на данный момент 2 фамильяра)
• Не менее 46 типов врагов (на данный момент 22 типа врагов)
• Не менее 31 типа оружия (7 на данный момент)
• Минимум 24 магических предмета (на данный момент 9)
• Не менее 20 заклинаний (9 на данный момент)
Т.е. две крохотные арены раннего доступа, названы "большими картами" и составляют аж треть от планируемого объёма арен. WAT?!
Ну-у-у... я так не играю.
в игре на релизе доступно всего две крошечные карты,поэтому это не релиз а демка какая-то...
"Смищно". Где ты релиз увидел? Игра вышла в "ранний доступ".
Ликбез:
Ранний доступ (англ. early access), альфа-доступ (alpha-access) или платная альфа (paid-alpha) — модель финансирования в игровой индустрии, с помощью которой пользователи платят за игру на ранних стадиях создания (пре-альфа, альфа, бета) и получают доступ к предварительной полной версии, а разработчики могут использовать полученные средства для доведения игры до полноценного выпуска. Те, кто платит за ранний доступ, как правило, помогают в отладке игры, дают обратную связь, вносят предложения по улучшению игрового процесса, а в дальнейшем им может быть предоставлен доступ к особенному контенту игры. Ранний доступ более характерен для инди-игр, получающих за счёт него финансирование, и при этом может применяться наряду с другими способами привлечения средств, например, краудфандингом.