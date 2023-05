Wizard of Legend II анонсирована для ПК ©

Издатель Humble Games и разработчик Children of Morta Dead Mage анонсировали Wizard of Legend II для ПК (Steam). Первоначальный разработчик Wizard of Legend, Contingent99, помогает Dead Mage. Дата выхода не была объявлена.

В эпоху мифов и магии честолюбивые волшебники со всего мира собрались, чтобы пройти опасное испытание: отправиться в плавучие земли и доказать, что они достойны управлять силой легендарной Чаши Бессмертия. Многие попытаются. Большинство потерпит неудачу. Только тот, кто действительно овладел хаотическими, изменчивыми стихийными силами Арканы, станет легендарным волшебником/

Приготовьтесь столкнуться с совершенно новой серией непредсказуемо опасных испытаний в Wizard of Legend II — динамичном продолжении знаменитого оригинала, посвященного исследованию подземелий, с новой яркой 3D-графикой и динамичной сетевой совместной игрой до четырех игроков. соч. Используйте знакомые и новые Арканы, экспериментируйте с коварными новыми комбинациями заклинаний и стремитесь к бессмертию, возвращаясь снова и снова (и снова), чтобы справиться с постоянно меняющимися испытаниями Чаши в жанре rogue-lite.