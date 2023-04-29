Энтузиаст портировал Wolfenstein 3D на Sega Mega Drive ©

Превью обложка

Ни для кого не будет секретом что игры от id software нынче пытаются запустить на чём угодно. От микроволновки, до какого-нибудь калькулятора или окна соседнего дома. Но, это только касается православного Doom, которому нынче уделено слишком много внимания. А вот другой игре от данных разработчиков не повезло, ибо на неё не так много внимания обращают игроки.

Однако, один из энтузиастов под ником Gasega68k решил исправить эту ситуацию, и портировал старый добрый Wolfenstein 3D для всеми любимой 16-ти битной Sega Mega Drive, которая на западе ещё известна как Sega Genesis. И результат получился потрясающим. Ведь, Gasega68k удалось не просто перенести игру, со всеми потрохами, но и передать её ощущение. Благодаря чему, играть теперь в Wolfenstein 3D можно и на этой старой консоли от Sega.

Титульный экран

Сама же разработка данного порта началась ещё аж в 2011 году, и велась вплоть до 2018 года. И, судя по всему, именно в 2018 году вышла финальная версия данного порта, после чего разработка заглохла. С тех пор, никакой активности со стороны автора данного порта не было, но сама последняя версия данного порта работает и играется отлично. Из-за чего можно предположить что, этот порт был завершён.

Главное меню игры

Что касается игрового процесса, то здесь всё как в оригинале на ПК. Только управление осуществляется при помощи геймпада. При этом, игра выглядит как Wolfenstein 3D, играется как Wolfenstein 3D и в ней присутствуют все эпизоды из оригинала, включая знакомый саундтрек и звуки. Кроме того, в данном порте имеется куча настроек, в которых даже можно настроить графику, выставив нужный вам графический фильтр. Даже поддержку мыши можно включить, однако на эмуляторе это не получается почему-то сделать. То ли эта функция не была ещё завершена, то ли для неё нужна реальная консоль с мышкой, непонятно.

Поддержка мыши

Управление же, в данном порте удобное. Ну, с точки зрения возможностей самой консоли. Так, передвижение и повороты в стороны, осуществляется при помощи крестовины, в то время как кнопка А отвечает за стрельбу, кнопка B за бег, что также бывает полезно если вы хотите быстро развернуться. Кнопка C отвечает за взаимодействие, а на кнопку Y можно переключаться между оружием.

Игровой процесс

Вдобавок, данная игра поддерживает функцию сохранения игрового процесса, после прохождения каждого уровня. Из-за чего, если вы хотите продолжить игру с того места, где вы остановились, то можно будет это сделать, загрузив ваше сохранение и продолжить дальше играть. Короче говоря, порт получился просто обалденный. И если вы хотите его опробовать самостоятельно, то можете скачать его из сайта автора, где на форуме он опубликовал все версии, включая последнюю, датированную 16 июня 2018 года.

Ниже можете посмотреть на остальные скриншоты из данного порта. И если вы являетесь фанатом подобных олдскульных шутеров, то данный порт вам будет по душе. Но, если хотите купить данную игру для самой консоли, то в интернете не сложно найти места, где продаётся картридж с готовой игрой.