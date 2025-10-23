Wargaming предупредила игроков об удалении неактивных аккаунтов

Компания Wargaming начала рассылать пользователям электронные письма с предупреждением о грядущем удалении учетных записей, которые были неактивны в течение длительного времени. Эта мера затронет игроков на ПК, PlayStation и Xbox, владеющих аккаунтами в экосистеме Wargaming.net.

В письме компания объясняет, что это решение принято для улучшения политики безопасности и конфиденциальности. Согласно заявлению, Wargaming будет удалять учетные записи, неактивные на протяжении десяти и более лет. Такие меры, по словам компании, гарантируют, что личные данные хранятся только в течение необходимого времени.

Процедура удаления затронет все связанные с аккаунтом данные, включая внутриигровые покупки, предметы и неиспользованные товары. Даже если на счету были приобретены редкие предметы, но активность отсутствовала более десяти лет, учетная запись все равно будет удалена.

Игроки, чьи аккаунты подпадают под критерии удаления, получили соответствующее уведомление. Однако у них еще есть возможность сохранить свой профиль. Для этого необходимо в течение 45 дней с момента получения письма войти в свою учетную запись Wargaming и нажать на кнопку восстановления аккаунта. Крайний срок для выполнения этого действия — 6 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что после удаления аккаунта связанный с ним никнейм будет освобожден, и его сможет занять другой пользователь при создании новой учетной записи.

Политика распространяется на все проекты Wargaming, включая такие игры, как World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes и их различные версии для разных платформ. Пользователям, имеющим старые аккаунты в этих играх, рекомендуется проверить свою электронную почту и при необходимости принять меры для сохранения своих учетных записей.