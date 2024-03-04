Анонсирована женская фигурка Короля-лича из World of Warcraft

LongShan Heavy Industries представила женскую фигурку Короля-лича из World of Warcraft. Уже сейчас можно оформить предзаказ коллекционной статуэтки за $238 (21,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).
Фигурка женской версии Короля-лича выполнена в масштабе 1 к 6 из ПВХ. В комплекте для статуэтки идут разнообразные детали: брони, меч, шлем, ботинки, нижнее белье и другие.
Первые поставки коллекционной статуэтки начнутся в четвертом квартале 2024 года.
я получил грудь, которая и не снилась моему отцу?)
Ну тогда уж Королевы Лич))
Король ильич :))
Ленин чтоли? :))
А дерьмоделы из поднебесной как всегда в своём репертуаре - на коробке то написано THE WITCHKING scourge legion, не смогли определиться в какой вселенной находимся.