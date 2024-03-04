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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 090 оценок

Анонсирована женская фигурка Короля-лича из World of Warcraft

Simple Jack
Новости

LongShan Heavy Industries представила женскую фигурку Короля-лича из World of Warcraft. Уже сейчас можно оформить предзаказ коллекционной статуэтки за $238 (21,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).

Фигурка женской версии Короля-лича выполнена в масштабе 1 к 6 из ПВХ. В комплекте для статуэтки идут разнообразные детали: брони, меч, шлем, ботинки, нижнее белье и другие.

Первые поставки коллекционной статуэтки начнутся в четвертом квартале 2024 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

я получил грудь, которая и не снилась моему отцу?)

1
Co_pilot

Ну тогда уж Королевы Лич))

0
Sidorovich12

Король ильич :))

Ленин чтоли? :))

0
roaddogg

А дерьмоделы из поднебесной как всегда в своём репертуаре - на коробке то написано THE WITCHKING scourge legion, не смогли определиться в какой вселенной находимся.

0