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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 080 оценок

Автор сюжета World of Warcraft назвал причины ухода из Blizzard

Solstice
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Стив Денузер отвечал за дополнения Shadowlands и Dragonflight
Стив Денузер отвечал за дополнения Shadowlands и Dragonflight

Бывший нарративный директор World of Warcraft Стив Денузер подтвердил свой уход из Blizzard Entertainment. В интервью PC Gamer он объяснил причины решения.

Желание продолжать работать удаленно было одним из факторов, ведь я сильно верю в эффективность командной работы в онлайне. Но восемь лет — большой срок для работы над одной игрой. И хотя помощь в разработке сюжетной линии World of Warcraft на следующие несколько лет была сложной и полезной, в последнее время я все чаще хотел направить свой творческий потенциал в другое русло. Что касается будущего — я пока об этом ничего не говорю, но жду интересных событий от 2024 года — Стив Денузер.

Денузер известен работой над дополнениями Shadowlands и Dragonflight. Именно ему принадлежит создание сюжетной линии Сильваны Ветрокрылой, которую фанаты раскритиковали за нелогичность.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Скатертью по жопе. Там после пары первых дополнений уже никакого внятного сюжет не было.

6
Alex40001

еще один стартап от выходца из близард и так это будет сюжетнонаправленая песочница с романс системой и "кучей сложных" подземелий системой "сложного" крафта и системой "сложных" взаимоотношениях между персонажами.... развод кароче на бабло

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RedAge

Ушли из России- пошли они в одно место к орку.

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