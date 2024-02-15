Автор сюжета World of Warcraft назвал причины ухода из Blizzard

Бывший нарративный директор World of Warcraft Стив Денузер подтвердил свой уход из Blizzard Entertainment. В интервью PC Gamer он объяснил причины решения.
Желание продолжать работать удаленно было одним из факторов, ведь я сильно верю в эффективность командной работы в онлайне. Но восемь лет — большой срок для работы над одной игрой. И хотя помощь в разработке сюжетной линии World of Warcraft на следующие несколько лет была сложной и полезной, в последнее время я все чаще хотел направить свой творческий потенциал в другое русло. Что касается будущего — я пока об этом ничего не говорю, но жду интересных событий от 2024 года — Стив Денузер.
Денузер известен работой над дополнениями Shadowlands и Dragonflight. Именно ему принадлежит создание сюжетной линии Сильваны Ветрокрылой, которую фанаты раскритиковали за нелогичность.
Скатертью по жопе. Там после пары первых дополнений уже никакого внятного сюжет не было.
еще один стартап от выходца из близард и так это будет сюжетнонаправленая песочница с романс системой и "кучей сложных" подземелий системой "сложного" крафта и системой "сложных" взаимоотношениях между персонажами.... развод кароче на бабло
Ушли из России- пошли они в одно место к орку.