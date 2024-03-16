Blizzard дали советы по защите своей учетной записи Battle.net

Ваша учетная запись World of Warcraft® очень ценна! К сожалению, негодяи и воры попытаются отнять ее у вас и нанести значительный ущерб прогрессу, которого вы достигли со своими персонажами.



Что происходит с украденными учетными записями?



Похитители используют украденные учетные записи для различных разрушительных внутриигровых действий, таких как:

подпитка операций по продаже золота, лишив персонажей ценного снаряжения и материалов

выполнение связанных с ботами действий, затрудняющих настоящим игрокам получение ресурсов

рассылка игрокам спама с рекламой несанкционированных услуг

Это разрушительное поведение вредит всем, а не только тому, чья учетная запись была похищена. Мы намерены бороться с ботами, продажей и скупкой золота и спамом, обеспечивая при этом возвращение украденных учетных записей их владельцам.



Вы можете помочь в этой борьбе!



Соблюдение простых мер предосторожности может защитить вашу учетную запись от использования в неблаговидных целях.



Общая безопасность в интернете



Если вы используете одни и те же учетные данные на нескольких платформах, и одна из них будет взломана, ваш пароль может оказаться в открытом доступе. Чтобы избежать этого:

используйте уникальный адрес электронной почты для своей учетной записи Battle.net.

используйте сложный пароль, уникальный для вашей учетной записи Battle.net.

регулярно меняйте пароль учетной записи Battle.net.

Если ваш провайдер предлагает такую возможность, используйте двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи электронной почты.



Безопасность учетной записи Battle.net



Blizzard предлагает дополнительные инструменты для защиты учетной записи, в том числе:

Аутентификатор Battle.net доступен в бесплатном мобильном приложении Battle.net. Оставайтесь на связи со своими друзьями, управляйте и защищайте свою учетную запись с помощью единого приложения, доступного в Apple App Store и Google Play.



Если аутентификатор Battle.net и телефонные уведомления Battle.net включены, то вы получите в свое распоряжение вздорную Гончую недр – общего на учетную запись питомца*. После подключения аутентификатора Battle.net питомец Гончая недр будет автоматически добавлен в вашу внутриигровую коллекцию. Кроме того, вы получите четыре дополнительных ячейки для сумок* в основном рюкзаке у каждого персонажа на всей учетной записи.

Узнайте больше о том, как обезопасить свою учетную запись, просмотрев наш контрольный список мер безопасности.



Мы готовы помочь!



Если вы потеряли доступ к своей учетной записи, не паникуйте! Наша служба поддержки готова помочь вам восстановить управление. Вместе с вами они восстановят учетную запись Battle.net и обеспечат возвращение ваших персонажей World of Warcraft в бой!

*Питомец Гончая недр и дополнительные ячейки для рюкзака недоступны в играх World of Warcraft Classic.